HAK-İŞ Genel Başkanı: Filistin mücadelemiz devam edecek

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail'in katliamları durana kadar, Gazze'nin yeniden yaşanabilir bir şehir olması sağlanana kadar, Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edilene kadar, başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar mücadelelerinin devam edeceğini bildirdi.
HAK-İŞ tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla ATO Congresium'da Filistinli Kadınlarla Uluslararası Dayanışma Konferansı düzenlendi.
Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Filistinli kadınları selamlayarak, dünyanın gözü önünde siyonist devletin katliamlarına direnen, topraklarını terk etmeyen ve bütün dünyaya insanlık dersi veren Filistinli annelerin yanında olduklarını ilan etmek için bir araya geldiklerini söyledi.
HAK-İŞ olarak, Filistin davasını kendi davaları olarak kabul ettiklerini belirten Arslan, HAK-İŞ'in Filistin mücadelesinin yeni olmadığını ve geçmişe dayandığını bildirdi.
Konfederasyonun Gazze'deki faaliyetlerini anlatan Arslan, HAK-İŞ'in, ulusal ve uluslararası alanda Filistin davası için mücadele ettiğini kaydetti.
"Herkesin sustuğu yerde biz susmayacağız"
Arslan, "7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşanan vahşete, katliamlara, zulümlere, haksızlıklara karşı dünya susuyor, Birleşmiş Milletler susuyor, Arap Birliği susuyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bir şey yapmış gibi davranıyor. Avrupa Birliği susuyor. Dolayısıyla herkesin sustuğu yerde biz susmayacağız diye buradayız." diye konuştu.
Filistin'in "kırmızı çizgi"leri olduğunu ifade eden Arslan, Türk milletinin Filistin ile tarihi bağları olduğunu ve bu nedenle oradaki zulme kayıtsız kalamayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin'deki zulmün durması için yürüttüğü diplomasi faaliyetlerinden dolayı teşekkür eden Arslan, konferansa katılan yabancı sendika temsilcilerinden, devlet yöneticilerine İsrail'e destek vermemeleri yönünde baskı yapmalarını istedi.
"Uluslararası sendikacı kadın liderlerin de onay verdiği bir bildiri hazırladık"
Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen Filistin'de bir türlü ateşkesin sağlanamadığını belirten Arslan, Filistin'de insanlığın öldüğünü ifade etti.
Filistin ile ilgili hazırladıkları ve uluslararası sendikacı kadın liderlerin de onay verdiği bir bildiriyi Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, ILO, Avrupa Birliği gibi bütün örgütlere göndereceklerini belirten Arslan, bunun ardından da yoğun bir diplomasi gerçekleştireceklerini ve dünyadaki bütün sendikal hareketi bu mücadeleye dahil etmek istediklerini bildirdi.
Arslan, şunları kaydetti:
"Bir taraftan ülkemizde Filistin duyarlılığını artırırken bir taraftan da uluslararası alanda sendikal hareketin yönünü Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye, Filistin'e döndürmeye çalışıyoruz. Siyonist devlet İsrail'in katliamları durana kadar, Gazze'nin yeniden yaşanabilir bir şehir olması sağlanana kadar, etrafındaki duvarlar yıkılıp Mescid-i Aksa'da özgürce ibadet edilene kadar, başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar mücadelemiz devam edecek."
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