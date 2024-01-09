HAK-İŞ Genel Başkanı: Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmeliyiz

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıt dışı çalıştırılmasını, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkum edilmesini maalesef üzüntüyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumun bilgilendirilmesi noktasında oldukça önemli bir meslek ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

Dünyaya açık, ülkesinin ve insanlığın meselelerini yakından takip eden, her konuda söyleyecek sözü olan, gerçeklerin en doğru ve en hızlı biçimde kamuoyuna aktarılmasını sağlayan basın emekçilerinin, toplumun sesi konumunda olduğunu ifade eden Arslan, bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına gece gündüz demeden fedakarca çalıştıklarını kaydetti.

Abluka altındaki Gazze başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda, savaşlarda ve afetlerde gece-gündüz, kar-kış demeden büyük bir özveri ile çalışan bütün basın mensuplarına teşekkür eden Arslan, özellikle 7 Ekim tarihinden bu yana Filistin ve Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırımın tüm dünyaya duyurulması için canı pahasına çalışan basın emekçilerinin mücadelesini yakından takip ettiklerini aktardı.

Basın mensuplarının, yaşadıkları bütün zorlukların yanı sıra sendikalı olma haklarını kullanamadıklarını, sendikalı olduklarında ise işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorunları büyük bir özveriyle kamuoyunun gündemine getiren gazetecilerin ulusal ve özellikle de yerel basında kayıt dışı çalıştırılmasını, düşük ücret ve ağır çalışma koşullarına mahkum edilmesini maalesef üzüntüyle karşılıyoruz. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının koruma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Bu nedenle gazetecilerin diğer iş kollarından daha öncelikli olarak sendikal mücadelenin içinde yer alması gerekmektedir.

Gazeteciler için çalışma şartlarının daha da iyileştirildiği, tasarruf gerekçeleriyle işten çıkarılmadıkları, bürolarının kapatılmadığı, örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırıldığı bir çalışma ortamı diliyor ve bunun için sendikal mücadelemizi veriyoruz. Gazetecilik mesleğini bütün zorluklarına rağmen yapmaya çalışan, bir sevda ve aşk gibi görülen gazeteciliği özverili çabalarıyla ileriye taşıyan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, zor görevlerinde başarılar diliyoruz."