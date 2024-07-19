HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Kıbrıs Türk halkının yanındayız - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Kıbrıs Türk halkının yanındayız

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanlarında olduklarını ve dayanışmalarını her alanda yükselterek devam edeceklerini ifade etti. Arslan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği barış harekatının, Kıbrıs tarihinde dönüm noktası olduğunu ve KKTC'nin daha da güçlenmesi için adımların atılacağına inandıklarını belirtti.

19.07.2024 13:04
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamıza her alanda yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs'ta Rumların, Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını sağlamak amacıyla başlattıkları olayların büyük bir dram yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerine karşı yapılan silahlı saldırılarda onlarca Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiğini anımsatan Arslan, Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatma kararı aldığını hatırlattı.

Arslan, Türkiye'nin gerçekleştirdiği barış harekatının, Kıbrıs tarihinde dönüm noktası olduğuna işaret ederek, bu dönüm noktasının izolasyonlardan kurtulmuş, ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi başarmış, dünya milletler ailesi arasında saygın ve etkin yerine ulaşmış, refah toplumunu gerçekleştirmiş bir KKTC için barışı teminat altına alan bir süreç olarak tarihe geçtiğini bildirdi.

KKTC'nin 50 yıl önceki harekatın amaç ve gerekçelerine uygun olarak adada kalıcı barış isteğini sürdürdüğüne vurgu yapan Arslan, "Kıbrıs'ta daha iyi ve kalıcı bir statünün oluşturulması öteden beri tartışma konusu olmuştur. Bu amaçla, ilişkilerde diyalog ve müzakere her zaman ön planda olmuştur. HAK-İŞ olarak, yaşanan bu süreçlerin sonunda KKTC'yi daha da güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sarf ettiği "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalıdır." sözleriyle yeni bir sürecin başladığının farkında olduklarını ifade eden Arslan, tüm devletlerin KKTC'yi tanımasının önemini vurguladı.

HAK-İŞ olarak, Kıbrıs'ta bulunan KKTC Kamu-Sen Sendikası vasıtasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri son derece etkin ve aktif yürüttüklerinin altını çizen Arslan, HAK-İŞ ile KKTC Kamu-Sen Sendikası arasındaki ilişkilerin her gün daha da güçlenerek büyüdüğünü kaydetti.

Arslan, "HAK-İŞ olarak, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olduğumuzu, Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı her alanda yükselterek devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ile Barış ve Özgürlük Bayramı'nı içtenlikle kutlayan Arslan, Kuzey Kıbrıs Türk halkının coşkusunu paylaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: Kıbrıs Türk halkının yanındayız - Son Dakika

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