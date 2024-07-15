HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi

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HAK-İŞ Konfederasyonu, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi. Konfederasyon üyeleri şehitlerin kabirleri başında dualarla andı. Konfederasyon adına yapılan basın açıklamasında, 15 Temmuz'un unutulmayacağı ve unutturulmayacağı vurgulandı.

15.07.2024 12:53
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Fırat ALKIZ/ İSTANBUL, HAK-İŞ Konfederasyonu, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma etkinliği düzenledi. Konfederasyon üyeleri 15 Temmuz şehitlerini kabirleri başında dualarla andı.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul Şube Başkanlığı 15 Temmuz Şehitleri'ni anmak için Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ndeydi. Konfederasyon üyeleri şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Ardından da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Konfederasyon adına basın açıklamasını Hak - İş İstanbul Şube Başkanı Mustafa İluk yaptı.

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Hak-İş İstanbul Şube Başkanı Mustafa İluk, "Hak-İş Konfederasyonu olarak, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz bütün etkinliklerde, sempozyumlarda, konferanslarda ve panellerde 15 Temmuz gecesinde aziz milletimizin hainlere karşı yazdığı destanı anlatıyor, 15 Temmuz'u toplumun zihninde diri tutmaya çalışıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz'u unutmamayı, unutmayacağını ve unutturmayacağını ilke olarak benimsemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de HAK-İŞ Konfederasyonu ve tüm teşkilatımızla birlikte 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi 15 Temmuz Şehitliği'nde dualarla anıyoruz." dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Düzenledi
Kaynak: DHA

Edirnekapı, 15 Temmuz, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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