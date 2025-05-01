HAK-İŞ\'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Az kazanandan çok, çok kazanandan azalan bir vergi sistemi var. Adaletsiz bu vergi sistemini kabul etmiyoruz. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor." dedi.

Arslan, HAK-İŞ tarafından Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programında, tüm çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı.

Sendikal örgütlenmenin önünde birtakım engeller olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:

"Sendikal örgütlenmenin önünde setler, barajlar kurulu. Bunları yıkıp geçmemiz gerekiyor. İşçiler sendikaya üye olduğu için işten çıkarılamamalı. İşe iade mekanizmaları doğru düzgün çalışmalı, mahkemeler, iş kolu davaları, yetki davaları yıllarca sürmemeli. İşçilerin iradesine kimse engel olmamalı."

Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyeleri ile Altındağ Belediyesindeki üyelerinin, önce baskı, ardından da işten çıkarmaya maruz kaldığını anımsatan Arslan, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu tarafa 80 bin üyemiz tehditler sonucu başka sendikalara üye yapıldı. 10 bin üyemiz ekmeğini, aşını kaybetti. Mahkemeler karar veriyor, iade kararlarını tanımıyorlar. Bunlara karşı mücadele için hukuki anlamda yeni düzenlemelere ihtiyacımız var." dedi.

"Asgari ücret yeni bir komisyonla belirlensin"

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine de değinen Arslan, üyelerinden topladıkları talepleri görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) ilettiklerini söyledi.

TÜHİS'in zam teklifini beklediklerini belirten Arslan, protokol görüşmelerinin en kısa sürede arzu ettikleri gibi sonuçlanmasını istediklerini dile getirdi.

Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını eleştirerek, Komisyonun yapısının ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümetle birlikte en büyük işçi konfederasyonu ile en büyük işveren konfederasyonunun yer aldığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"2025 yılı asgari ücreti belirlenirken, en büyük işçi konfederasyonu Komisyonda olmaktan vazgeçti. 50 senedir söylediğimizi yeni anladılar. Yine de anladıkları için teşekkür ediyoruz. Artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçlü yapısını değiştirmeden toplanamayacak. TÜRK-İŞ'e 50 yıl sonra bizi anladığı ve bizim taleplerimizin ne kadar haklı olduğunu gördüğü için teşekkür ediyoruz. Yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Hükümet bize, 'TÜRK-İŞ katılmadı siz gelin' derse bu yapı olduğu sürece asla gitmeyiz. Biz kimseyi satmadık, satan olmayız. Dolayısıyla HAK-İŞ olarak asgari ücretin geniş bir katılımla yeni bir komisyonla belirlenmesini istiyoruz."

"Çalışanların temel harcamaları da vergiden düşülsün"

Çalışanların ağır bir vergi yükü altında olduklarını dile getiren Arslan, Türkiye'de adaletsiz bir vergi sisteminin olduğunu bildirdi.

Vergide adalet talep ettiklerini kaydeden Arslan, "Az kazanandan çok, çok kazanandan azalan bir vergi sistemi var. Adaletsiz bu vergi sistemini kabul etmiyoruz. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor. Patron, makam araçlarına aldıkları yakıtı bile vergiden düşüyorlar ama çalışanlar her şeye vergi vermek zorunda. Çalışanların, emekçilerin temel harcamaları da vergiden düşülsün. Çalışanların ev kirasına, temel gıda maddelerine harcadığının da vergiden düşmesini istiyoruz. Hep beraber bu adaletsiz vergi sisteminin değişmesi hakkaniyetli bir verginin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Böyle bir emeklilik sistemi olamaz"

Arslan, emeklilik sisteminin milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, SGK'nin emeklilik sistemini ve aylık bağlama oranlarını eleştirdi.

Bu yıl emekli olacaklara, geçen yıl emekli olanlara kıyasla yüzde 35'e varan oranlarda daha az aylık bağlanacağını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir sistem? Daha fazla çalışıyorsun ve prim ödüyorsun ama enflasyon gerekçesiyle maaşımız düşüyor. Böyle bir emeklilik sistemi olamaz. Bu konuda yetkilileri uyardık, 'bu yanlıştan dönün, daha fazla sistemde kalan daha fazla maaş alsın' dedik, bizi dinlemediler. Uzun yıllar emekliler asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. Son yıllarda maalesef emeklilerimizin maaşları asgari ücretin altına düştü. Emekliler insan onuruna yaraşır bir maaş alsın istiyoruz. Emekli maaş bağlama sistemini topyekün değiştirmemiz gerekiyor."

"ÇAYKUR'da çalışanların talepleri karşılanmalı"

ÇAYKUR'un sadece Rize'nin yanında Artvin ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz için önemine değinen Arslan, "Kuruluşumuzun güçlendirilmesini, çalışanların taleplerini karşılayacak noktada desteklenmesini istiyoruz." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinen Arslan, HAK-İŞ'in Filistin meselesinin yılmaz savunucusu olduğunu söyledi.

Bölgede yaşananların katliam olduğunu vurgulayan Arslan, kendilerine düşen en büyük sorumluluğun, Filistin halkı ve direnişi için duaları artırmak ve dayanışma çabasını yoğunlaştırmak olduğunu dile getirdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programa, Rize ve çevre illerden çok sayıda işçi katıldı. "HAK-İŞ nerede, biz oradayız", "ÇAYKUR bizim, bizim kalacak" sloganları atan işçiler, taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.