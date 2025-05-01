HAK-İŞ'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HAK-İŞ'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi

HAK-İŞ\'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, vergi sisteminin adaletsiz olduğunu ve emeklilik maaşlarının düşüklüğünü eleştirdi.

01.05.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Az kazanandan çok, çok kazanandan azalan bir vergi sistemi var. Adaletsiz bu vergi sistemini kabul etmiyoruz. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor." dedi.

Arslan, HAK-İŞ tarafından Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programında, tüm çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı.

Sendikal örgütlenmenin önünde birtakım engeller olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:

"Sendikal örgütlenmenin önünde setler, barajlar kurulu. Bunları yıkıp geçmemiz gerekiyor. İşçiler sendikaya üye olduğu için işten çıkarılamamalı. İşe iade mekanizmaları doğru düzgün çalışmalı, mahkemeler, iş kolu davaları, yetki davaları yıllarca sürmemeli. İşçilerin iradesine kimse engel olmamalı."

Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyeleri ile Altındağ Belediyesindeki üyelerinin, önce baskı, ardından da işten çıkarmaya maruz kaldığını anımsatan Arslan, "31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu tarafa 80 bin üyemiz tehditler sonucu başka sendikalara üye yapıldı. 10 bin üyemiz ekmeğini, aşını kaybetti. Mahkemeler karar veriyor, iade kararlarını tanımıyorlar. Bunlara karşı mücadele için hukuki anlamda yeni düzenlemelere ihtiyacımız var." dedi.

"Asgari ücret yeni bir komisyonla belirlensin"

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine de değinen Arslan, üyelerinden topladıkları talepleri görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) ilettiklerini söyledi.

TÜHİS'in zam teklifini beklediklerini belirten Arslan, protokol görüşmelerinin en kısa sürede arzu ettikleri gibi sonuçlanmasını istediklerini dile getirdi.

Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını eleştirerek, Komisyonun yapısının ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümetle birlikte en büyük işçi konfederasyonu ile en büyük işveren konfederasyonunun yer aldığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"2025 yılı asgari ücreti belirlenirken, en büyük işçi konfederasyonu Komisyonda olmaktan vazgeçti. 50 senedir söylediğimizi yeni anladılar. Yine de anladıkları için teşekkür ediyoruz. Artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçlü yapısını değiştirmeden toplanamayacak. TÜRK-İŞ'e 50 yıl sonra bizi anladığı ve bizim taleplerimizin ne kadar haklı olduğunu gördüğü için teşekkür ediyoruz. Yanlışın neresinden dönerseniz kardır. Hükümet bize, 'TÜRK-İŞ katılmadı siz gelin' derse bu yapı olduğu sürece asla gitmeyiz. Biz kimseyi satmadık, satan olmayız. Dolayısıyla HAK-İŞ olarak asgari ücretin geniş bir katılımla yeni bir komisyonla belirlenmesini istiyoruz."

"Çalışanların temel harcamaları da vergiden düşülsün"

Çalışanların ağır bir vergi yükü altında olduklarını dile getiren Arslan, Türkiye'de adaletsiz bir vergi sisteminin olduğunu bildirdi.

Vergide adalet talep ettiklerini kaydeden Arslan, "Az kazanandan çok, çok kazanandan azalan bir vergi sistemi var. Adaletsiz bu vergi sistemini kabul etmiyoruz. Vergi sistemimizin yeniden köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor. Patron, makam araçlarına aldıkları yakıtı bile vergiden düşüyorlar ama çalışanlar her şeye vergi vermek zorunda. Çalışanların, emekçilerin temel harcamaları da vergiden düşülsün. Çalışanların ev kirasına, temel gıda maddelerine harcadığının da vergiden düşmesini istiyoruz. Hep beraber bu adaletsiz vergi sisteminin değişmesi hakkaniyetli bir verginin gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Böyle bir emeklilik sistemi olamaz"

Arslan, emeklilik sisteminin milyonlarca çalışanı yakından ilgilendirdiğine dikkati çekerek, SGK'nin emeklilik sistemini ve aylık bağlama oranlarını eleştirdi.

Bu yıl emekli olacaklara, geçen yıl emekli olanlara kıyasla yüzde 35'e varan oranlarda daha az aylık bağlanacağını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Bu nasıl bir sistem? Daha fazla çalışıyorsun ve prim ödüyorsun ama enflasyon gerekçesiyle maaşımız düşüyor. Böyle bir emeklilik sistemi olamaz. Bu konuda yetkilileri uyardık, 'bu yanlıştan dönün, daha fazla sistemde kalan daha fazla maaş alsın' dedik, bizi dinlemediler. Uzun yıllar emekliler asgari ücretin üstünde maaş alıyordu. Son yıllarda maalesef emeklilerimizin maaşları asgari ücretin altına düştü. Emekliler insan onuruna yaraşır bir maaş alsın istiyoruz. Emekli maaş bağlama sistemini topyekün değiştirmemiz gerekiyor."

"ÇAYKUR'da çalışanların talepleri karşılanmalı"

ÇAYKUR'un sadece Rize'nin yanında Artvin ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz için önemine değinen Arslan, "Kuruluşumuzun güçlendirilmesini, çalışanların taleplerini karşılayacak noktada desteklenmesini istiyoruz." dedi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına da değinen Arslan, HAK-İŞ'in Filistin meselesinin yılmaz savunucusu olduğunu söyledi.

Bölgede yaşananların katliam olduğunu vurgulayan Arslan, kendilerine düşen en büyük sorumluluğun, Filistin halkı ve direnişi için duaları artırmak ve dayanışma çabasını yoğunlaştırmak olduğunu dile getirdi.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programa, Rize ve çevre illerden çok sayıda işçi katıldı. "HAK-İŞ nerede, biz oradayız", "ÇAYKUR bizim, bizim kalacak" sloganları atan işçiler, taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA

Mahmut Arslan, 1 Mayıs, Ekonomi, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 03:24:44. #7.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten Vergi ve Emeklilik Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.