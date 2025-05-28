Hakan Fidan Ukrayna'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Hakan Fidan Ukrayna'yı Ziyaret Edecek

28.05.2025 13:10
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Dışişleri Bakanı Fidan, 29-30 Mayıs'ta Ukrayna'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın davetine icabetle, 29-30 Mayıs'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ukrayna'ya ziyarette bulunarak ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair görüşmeler yapacak.

Fidan'ın, 29-30 Mayıs'taki ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmigal tarafından kabul edilmesi planlanıyor.

Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüşecek Fidan'ın, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Fidan'ın, ziyaret kapsamında, Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere, Kırım Tatarı ve Gagauz Türkü soydaşlarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemde olacak

Fidan, görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen işbirliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alacak.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini yineleyecek Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkati çekerek savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılması, adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapacak.

Fidan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın sağlanması için üzerine düşeni yerine getirmeye ve iki ülke arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkati çekecek Fidan, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtecek.

Fidan, Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiklerini, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna hükümetinin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiklerini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiklerini dile getirecek.

Türkiye-Ukrayna ilişkileri

Türkiye ile Ukrayna arasında Dışişleri Bakanı seviyesindeki ziyaretler ivme kaybetmeksizin devam ediyor.

Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023'te gerçekleştirmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024'te yapmıştı.

Bakan Sibiha ayrıca, 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı. Fidan ve Sibiha, 14 Mayıs 2025'ta Antalya'da görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer bir artış yaşandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 8 Mart 2024 ile 17-18 Şubat 2025 ve son olarak 15-16 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ayrıca, Ukrayna Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk 13-15 Mayıs 2024'te, Savunma Bakanı Umerov 14 Mayıs 2024'te, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov'la 28 Haziran 2024'te Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024'te 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan Ukrayna'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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