Hakem Meler\'e saldırı davasında 4 sanığın yargılanmasına başlandı

HAKEM Halil Umut Meler'e yönelik saldırı davasında MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Koca, tehdit suçunu kabul etmediğini söyledi. Hakem Meler ise Koca'nın tehdit sözünü duyduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda 11 Aralık 2023'te MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakeme saldırı soruşturmasında Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin, tutuklandı. Soruşturma sonunda olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme', Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme', tutuksuz Osman Erkan Can hakkında ise 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

KOCA: TEHDİT ETMEDİM

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, 27 Aralık'ta tahliye edilen Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ile diğer sanık Osman Erkan Can ve hakem Umut Meler ile taraf avukatları hazır bulundu. Faruk Koca savunmasında, iddianamede yer alan 'tehdit' suçunu kabul etmediğini belirterek, "Hayatım boyunca ilk defa fiziki bir müdahalede bulundum. Daha önce savcılıkta ayrıntılı olarak verdiğim ifadeyi aynen tekrar ediyorum" dedi. Meler'in avukatının "Olaydan önce proveke oldu mu?" sorusu üzerine Koca, olaydan önce herhangi bir proveke olmadığını ileri sürdü.

Sanık Kenan Çelikkaya da daha önce verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Sanık Yunus Şahin ise "Olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Sizin huzurunuzda da özür diliyorum" dedi.

'HAKEME ZARAR GELMESİNİ ÖNLEMEK İSTEDİM'

Sanık Osman Erkan Can, iddianamede suçlamaları kabul etmediğini, 4 yıldır takımda çalıştığını belirterek, "Maç bitiminde başkanın koştuğunu gördüm. Hakemin olduğu yerde arbede vardı. Ben önce ellerimi açarak hakeme zarar gelmesini önlemek istedim. Hakemin ayağa kalktığını gördüm; ancak olay devam ediyor gibiydi. Bu sırada önümden biri boğazıma vurdu. Buradan darbe alınca ben de o yöne doğru ayağımı salladım; ama gelmedi. Ancak kesinlikle hakeme yönelik bir eylemim olmadı. İstesem zarar verebilecek konumdaydım; ancak ben sadece olayı ayırmak istedim" dedi.

MELER: TEHDİT SÖZÜNÜ DUYDUM

Hakem Halil Umut Meler ise sanık Faruk Koca'nın tehdit sözünü doğrudan duyduğunu belirtti. Tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Meler, davaya da katılma talebinin olduğunu söyledi.

TANIKLAR: SİZİ BİTİRECEĞİM DEDİ

Duruşmada yardımcı hakemler Kerem Ersoy, Ömer Tolga Güldibi ve Mustafa Emre Eyisoy tanık olarak dinlendi. Kerem Ersoy, "Sanık Faruk Koca maçın ardından olduğumuz yere gelip, bizlere yönelik 'sizi bitireceğim' dedi. Meler'e yumruk atarak 'seni öldüreceğim' dedi. Ardından 2 şahıs daha gelip, hakem Meler'e vurmaya başladılar" dedi. Kerem Ersoy, soru üzerine sarık Osman Erkan Can'ı görmediğini söyledi.

Ömer Tolga Güldibi de sanık Koca'nın sahaya gelerek, hakeme vurduğunu söyledi. Güldibi, "Diğer 2 kişinin de tekme attığını gördüm. Yumruk atarken Koca, hepimize yönelik olarak 'sizi bitireceğim' dedi, Meler'e yönelik de 'seni öldüreceğim' şekilde tehditte bulundu ve bunu net şekilde duydum" dedi.

Mustafa Emre Eyisoy ise 1 no'lu yardımcı hakem olarak görev yaptığını belirterek, "Ben görevim gereği maç bitiminde koridorlardaki olayları gözlemlemek adına koridora doğru geçmiştim. Bu sebeple olay sırasında müşteki hakemin yanında değildim. Bu nedenle olayları görmedim. Olayları diğer hakem arkadaşlarım bana sonra anlattı" diye konuştu.

Sanıklardan Osman Erkan Can'ın avukatı, müvekkilinin dosyasının davadan ayrılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu gözeterek, Osman Erkan Can'ın dosyasının ayrılması talebini reddetti. Hakem Halil Umut Meler'in tedavi evrakları ve Adli Tıp Kurumu raporları için yazı yazılmasına hükmedilerek, duruşma 28 Şubat'a ertelendi.