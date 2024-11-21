Hakimbey Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakimbey Apartmanı Davası Devam Ediyor

Malatya'daki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı davasında duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.

21.11.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61) ve A.Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık A.Y. (51) ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı.

Geçen duruşma Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerinden istenen belediyede görevli personelin görev süreleri ve kapsamı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden istenen Hakimbey Apartmanı'na ilişkin 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli depremde yapılan tespit ve tutulan tutanaklarla ilgili bilgilerin geldiği ifade edildi.

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremde binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden Gülen Öner'in Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 26 Ocak 2020'de dilekçe yazdığını ve 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli deprem nedeniyle binada hasar oluştuğunu ve tespit yapılmasını istediğini söyledi.

Kaptanoğlu, Gülen Öner'in dilekçesinin akıbetinin kurumdan sorulmasını istedi.

Mahkeme heyeti Gülen Öner'in ilgili dilekçesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bünyesinde olup olmadığını ve işlem yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Sanıklar B.Y. ile A.Y'nin haftada bir olan imza adli kontrolünün 15 günde bir olarak uygulanmasını uygun gören mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Şubat 2025'e erteledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, malatya, Mahkeme, Güncel, Deprem, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakimbey Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
19:31 DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı
18:37 Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade: Vicdanım rahat
17:18 İstanbul’a kar sonunda geliyor Valilik tarih vererek uyardı İstanbul'a kar sonunda geliyor! Valilik tarih vererek uyardı
09:37 Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi Yasadışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Mehmet Ali Erbil için 3 yıla kadar hapis talebi
09:32 Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor Bitcoin 100 bin dolara ilerliyor
09:26 Wanda Nara İzzet Altınmeşe’ye benzetildi Wanda Nara İzzet Altınmeşe'ye benzetildi
09:05 Piyasada sahte dolar alarmı verildi Piyasada sahte dolar alarmı verildi
09:03 Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu Pompalı tüfekle kahvehaneye dalıp arkadaşlarıyla okey oynayan şahsı vurdu
08:54 Konya’nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor Konya'nın ilk kadın oto yıkamacısı görenleri şaşırtıyor
08:45 İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı İmaj değiştiren Hadise son haliyle ortalığı yıktı
08:33 Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 22:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hakimbey Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.