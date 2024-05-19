Hakkari\'de Cennet Cehennem Vadisi\'nde kayak ve snowboard heyecanı

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Hakkari'de, doğal güzellikleriyle son yıllarda yerli ve yabancıların rotasına giren Cennet Cehennem Vadisi'ne çıkan iki sporcu, mayısın ortasında karla kaplı Cilo Dağları'nın eteğinde dağ kayağı ve snowboard heyecanı yaşadı.

Hakkari ile Yüksekova ilçesi arasında kalan, çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile buzulların bulunduğu Cennet Cehennem Vadisi, havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dört mevsimin bir arada yaşandığı vadi, karların erimesiyle coşan akarsuları, yeşile bürünen yaylaları, açmaya başlayan rengarenk çiçekleri ve büyük bölümü karla kaplı zirveleriyle ziyaretçilerine eşsiz manzarada doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Cennet Cehennem Vadisi'nin bulunduğu bölgeye gelen adrenalin tutkunları Ömer Aşkan ve Mücahit Gezer de kayak takımı ve snowboardlarıyla mayısta da metrelerce karın bulunduğu Cilo Dağları'nın eteklerine çıktı.

Aşkan ve Gezer, yaptıkları hazırlıkların ardından kayak takımı ve snowboardla slalom yaparak vadiye kadar indi.

Bir süre farklı noktalarda kayarak heyecanlı anlar yaşayan iki arkadaş, karın keyfini çıkardı.

Bölgedeki bir dağcı da beraberindeki arkadaşlarıyla bir süre bölgede gezinti yaptıktan sonra kayakçılara yakın bir noktada yamaca tırmanış gerçekleştirdi.

Kentin tanıtımı için yürütülen proje kapsamında bölgeye giden Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ve beraberindeki ekip de kayak ve tırmanış faaliyetini izledi.

"Her ay farklı güzellikler ortaya çıkıyor"

Ağacanoğlu, AA muhabirine, vadinin, Türkiye'nin ikinci yüksek zirvesinin, buzulların ve akarsuların bulunduğu önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Vadide bahar ve kışın bir arada yaşandığını belirten Ağacanoğlu, "Burada karlar yeni erimeye başladı. Bir tarafta metrelerce kar ve buzullar, bir tarafta yeni açmaya başlayan rengarenk çiçeklerin olduğu bir yer. Kayakçılar, snowboardçular ve dağcılar bölgede etkinlikler yapıyor. Vadinin büyük bölümü Milli Park içinde yer alıyor. Burası macera tutkunları için de cazip bir yer. Her ay farklı güzellikler ortaya çıkıyor. Geçen hafta geldiğimizde manzara daha farklıydı. Şimdi de farklılaşmış. Biz de Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle ilimizin tüm güzelliklerini tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Burası birçok kayakçının gözdesi olacak"

Ömer Aşkan da arkadaşıyla bir ilke imza atmak için bölgeye geldiklerini, metrelerce karda kayak heyecanı yaşamak istediklerini ifade etti.

Vadinin büyük bölümünün karla kaplı olduğunu söyleyen Aşkan, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz kadarıyla ilk defa buraya kayak ve snowboardla gelindi. Ben tur kayağımla, arkadaşım da snowboarduyla geldi. Aşağı kısımda yürüyüşe başladık. Vadinin bir tarafı kar bir tarafı yemyeşil. Yani bir tarafı cennet, bir tarafı cehennem. Rota biraz kısa kalabiliyor. Rotayı uzatmak için birkaç çıkış yaptık. Bu bizi biraz zorladı. Eminim ki burası hem Türkiye'de hem dünyada, özellikle de Avrupa'daki birçok kayakçının gözde noktası olacak. Tur kayağı tutkunlarının kaçırmayacağı bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Burası teknik bir rota. Eğitim almış dağcıların çıkabileceği bir yer."

Mücahit Gezer de bu mevsimde Cilo Dağları'nın eteğinde snowboard yapabilmenin büyük bir şans olduğunu belirtti.

Vadinin, bölgenin en güzel yerlerinden biri olduğunu dile getiren Gezer, "Uludoruk'a karşı bu heyecanı yaşamak mükemmeldi. Tırmanış biraz zorluydu ama değdi. Çok keyifliydi. Burası mükemmel bir yer. İnsanların burayı görmesi gerekiyor. Herkesi bu doğayı görmeye davet ediyorum. Kafile halinde, ailesiyle, arkadaşlarıyla gelen çok insan var." dedi.