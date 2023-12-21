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Hakkari'de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. - Son Dakika
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Hakkari'de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde, 'Masabaşı ve saha' tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangın, deprem ve tahliye senaryoları ele alındı. Ekipler, hastanede tahliye işlemlerini gerçekleştirirken, yangına müdahale etti ve yaralılar ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

21.12.2023 - 01:15,  Güncelleme: 01:17
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Hakkari'de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari Devlet Hastanesi'nde, 'Masabaşı ve saha' tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde, hastane yönetimi ve personelleri başta olmak üzere 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Hakkari Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, '2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği' çerçevesinde 'Masabaşı ve saha' tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği yangın, deprem ve tahliye konuları ele alındı. Deprem sonrası çıkan yangında bölgeye sevk edilen ekipler, hastanede tahliye işlemlerine başladı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerinin ardından binaya giren AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri, deprem sonrası çıkan yangında etkilenen hasta ve yakınlarını kurtardı. Bir yandan hasta tahliyesi yapılırken, bir taraftan da çıkan yangına müdahale edildi. Yaralılar, hastane bahçesinde kurulan sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari\'de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Hakkari'de gerçeği aratmayan yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. - Son Dakika


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