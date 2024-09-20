Hakkari'de Kaliteli Bal Üretimi

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Ordulu Şinasi ve Cevriye Keskin çifti, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle tercih ettikleri Hakkari'de 4 yıldır en kaliteli balı üretmek için arıcılık yapıyor.

Ordu'da ilkokuldan mezun olduktan sonra İstanbul'a giderek inşaat işlerinde çalışan 63 yaşındaki Şinasi Keskin, arıcılıkla uğraşan aile büyüklerinden etkilenip 1981 yılında bu işi yapmaya karar verdi.

Eşiyle genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki iller başta olmak üzere yıllarca farklı şehirlerde bal üretimi yapan Keskin, zengin bitki örtüsü, doğal su kaynakları ve yüksek rakımı nedeniyle dört yıldır Hakkari'ye geliyor.

Durankaya beldesine bağlı Dağsu Mahallesi kırsalında arıcılık yapan 3 çocuk sahibi çift, 300'ü aşkın kovandan en kaliteli balı üretmek için çaba sarf ediyor.

"Kalitenin peşindeyiz yoksa 1200 kilometre yol gelir miyiz"

Şinasi Keskin, AA muhabirine, arıcılığı geliştirmek ve sürdürmek istediğini söyledi.

Geçimini arıcılıkla sağladığını anlatan Keskin, "Gezgin arıcıyız. Antalya, Muğla, Diyarbakır, Bingöl ve Muş gibi illerde arıcılık yaptım. 30 yıldan fazla Muş'ta arıcılık yaptım. Hakkari'ye ilk 1986'da geldim. Farklı köylerde arıcılık yaptım. 3 yıl kaldıktan sonra buradan ayrıldım. Sonra yine başka yerlerde işimi yapmaya devam ettim. 2020'de yine Hakkari'ye geldik." dedi.

Yörede en kaliteli balın peşinde olduklarını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Her yörenin kendine has ürünleri var. Allah buraya da böyle bir özellik vermiş. İddia ediyorum, dünyada en kaliteli bal Hakkari yöresinindir. Çiçeği bol. Balın aroması, kalitesi güzel. Buradaki balın ağırlığı, kalitesinden dolayı diğer ballardan daha fazla. Bunu arıcılarımız anlar. Bu sezon iyi geçti. Allah bereket versin. Kalitenin peşindeyiz yoksa 1200 kilometre yol gelir miyiz. Hanımla yapıyoruz bu işi. Buranın insanlarından Allah razı olsun. Herkesin gelip buraların insanlarını tanımalarını istiyorum. 300'ü aşkın kovanımız var. Bal üretiminde iklim çok önemli. Buranın iklimi çok iyi."

Cevriye Keskin ise 3 çocuğunu bu iş sayesinde okutarak memur olmalarını sağladıklarını ifade etti.

Çocuklarından ikisinin öğretmen olduğunu, birinin de havalimanında çalıştığını belirten Keskin, "16 yıldır eşimle bu işi yapıyorum. Farklı yerleri gezdik. Hakkari'den çok memnunum. Burada birçok arkadaş edindik. Arıcılık güzel bir meslek. Bazı mesleklere göre zor ama alışmışız. Hasada başladık. Verim de güzel. Bu sene diğer senelere göre verim daha iyi. İyi sipariş alıyoruz." diye konuştu.