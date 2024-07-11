Hakkari\'de Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi\'nin Cenazesi Otopsi İçin Hakkari\'ye Götürüldü

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Yanlış anlaşılma sonucu katil oldu, kendisi hapse diğeri mezara girdi

CENAZESİ OTOPSİ İÇİN HAKKARİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün akşam evinin önünde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan ve bugün yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Yüksekova'da toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, ölüm haberi üzerine Sevi'nin yakınları hastane önüne akın etti.