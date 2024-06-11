Yüksekova\'da 6 ay önce kapanan askeri üs bölge yolu kardan temizleniyor

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 ay önce kapanan ve kar kalınlığının 6 metreyi aştığı 3 bin 500 rakımlı askeri üs bölge yolu, ekiplerin aralıksız süren çalışması ile kardan temizleniyor.

Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Sat Gölleri bölgesindeki askeri üs bölge yolu, kışın yağan ilk karla ulaşıma kapandı. Bölgede güvenliği sağlayan askerler için erzak ve mühimmat temini 6 aydır helikopterle ile sağlanırken, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi aştığı yolun açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı. 'Kardan tünel'ler açılarak ilerleyen iş makineleriyle, 24 kilometrelik yolun 14 kilometresi ulaşıma açıldı, kapalı kalan 10 kilometrelik bölümün açılması için de çalışmalar aralıksız sürüyor.