Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor. Esendere beldesinde Meydan ve Tuğ Tepe üs bölgelerinin yolunda çalışma yapan ekipler, aynı zamanda bölgedeki köy ve mezralara ulaşımı sağlamaya çalışıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede ilerlemekte zorlanan ekipler, kapalı yolları en kısa sürede açmayı hedefliyor.

10.02.2024 13:41
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve mezra yollarını açık tutmak için çaba gösteriyor.

Esendere beldesinde Meydan ve Tuğ Tepe üs bölgelerinin yolunda çalışma yapan ekipler, bir yandan da bölgedeki köy ve mezralara ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, kapalı yolları en kısa zamanda açmayı planlıyor.

Kaynak: AA

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