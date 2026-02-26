Hakkari'nin Zengin Lezzeti: Doğaba - Son Dakika
Hakkari'nin Zengin Lezzeti: Doğaba

26.02.2026 11:35
Hakkari'nin coğrafi işaret tescilli yemeği doğaba, geleneksel tariflerle sofraları süslüyor.

ÖZKAN BİLGİN - Hakkari'nin tescilli yemeklerinden doğaba, yörenin geleneksel lezzetlerden biri olarak sofraları süslüyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Hakkari'nin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden doğabanın yapımı anlatıldı.

Kentte yaygın olarak yapılan tarım ve hayvancılığın nişanelerinden biri olarak gösterilen doğaba, yörede özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

Bölgenin verimli otlaklarında yetiştirilen küçükbaş hayvanlara ait kemikli et, dövülmüş buğday, kıyma, nohut ve kırık pirincin birleşimiyle hazırlanan doğaba, tereyağıyla hazırlanan sosla servis ediliyor. Yemeğe dağ kekiği (catır) ayrı bir aroma katıyor.

Doğabanın tarifini AA muhabirine anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Gülcan Tunç Gezer, yemeğin geçmişinin yaklaşık 200 yıl önceye dayandığını söyledi.

Yemeğin coğrafi işaret tescilli olduğunu belirten Gezer, "Bu yemeği misafirliklerde, taziyelerde, düğünlerde, mevlitlerde tercih ediyoruz. Hazırlanması biraz meşakkatli. Çok lezzetli ve bereketli bir yemek. Dışarıdan gelen misafirlerimize bu yemeği sunarız. Yemeğin sunumu için yöremize ait tereyağını pul biberle kızdırıp döküyoruz. Bu yemeğin en lezzetli kısmı diyebiliriz. Sossuz bir doğaba düşünülemez." diye konuştu.

Doğaba için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (4 kişilik)

Yarım su bardağı aşurelik buğday150-200 gram kemikli koyun eti300 gram dana-kuzu karışık yağsız kıyma3 su bardağı süzme yoğurt100 gram kırık pirinç100 gram köftelik bulgur3 yemek kaşığı tereyağı1 yemek kaşığı un1 yumurtaKekik (Yöreye ait catır)tuzsukimyonkarabiberyeditürlü (farklı baharatların birleşimiyle oluşturulan karışım)Sos için

TereyağıPul biberYapılışı

1. Yemeğin yapımına köfte harcının hazırlanmasıyla başlanır.

2. Bir kaba kıyma, köftelik bulgur, pirinç ve baharatlar alınarak yoğurulur. 10 dakika dinlendirildikten sonra misket şeklinde köfteler hazırlanır.

3. Orta büyüklükte bir tencereye yoğurt, un ve yumurta konulup kıvamını alana kadar çırpılır. Soğuk su ile kıvamlı bir ayran elde edilir.

4, Kaynayan çorbaya kekik ve tuz ilave edilip hemen ardından köfteler katılır.

5. Bir taşım kaynattıktan sonra haşlanan buğday ve kemikli et ilave edilir.

6. Yaklaşık 25 dakika kaynattıktan sonra köftenin piştiğinden emin olup ocağın altı kapatılır.

7. Sos için tavada tereyağı eritilir.

8. Pul biber ilave edilip biraz kızdırıldıktan sonra ocaktan alınır.

9. Servis için dinlenen yemek tabağa doldurulup üzerine isteğe bağlı tereyağlı sostan gezdirilir.

10. Sıcak olarak servis edilir.

Kaynak: AA

