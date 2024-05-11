Hakkari Üniversitesi öğrencileri Nehil Sazlığı\'nda gözlem yaptı

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Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Bitki Koruma Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı öğrencileri, Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda gözlem yaptı.

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim üyeleri ile 15 öğrenci, Nehil Sazlığı'nda incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.

Kurdukları teleskoplarla sazlıkta barınan değişik kuş türü ve diğer canlıları görme fırsatı bulan öğrenciler, bölge hakkında da bilgilendirildi.

Merkezde görevli Doktor Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu, AA muhabirine, öğrencilerle biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında arazi taraması yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi olan Yüksekova Nehil Sazlığı'nı tanıtmak ve biyoeşitliliğini göstermek amacıyla Yüksekova'ya getirdik. Sulak alanlar kuşlarla ön plana çıkıyor. Kuş türlerimizden leylekleri, balıkçıl ve ördek türlerimizi gösterdik. Sürüngenlerden su yılanlarını ve kertenkeleleri, böcek ve kelebek türlerimizi de göstermiş olduk."

Öğrencilerden Perihan Kaval ise "Bugün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldik. Bir sürü kuş türünü gördük. Sürüngen türleriyle tanıştık. Güzel bir deneyim oldu. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Sazlıktaki değişik türleri inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Yunus Er de "Bizim için farklı bir deneyim oldu. Teorik olarak gördüğümüz dersleri uygulamalı olarak pekiştirdik. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.