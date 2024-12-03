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Halep'te SMO İlerliyor

Halep\'te SMO İlerliyor

HTŞ'nin Halep'i almasının ardından SMO, Tel Rıfat'ı ele geçirip Münbiç'e yöneliyor.

03.12.2024 12:31
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(ANKARA) - Suriye hükümetine karşı El Kaide bağlantılı HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif grupların hızla ilerleyerek yıllar sonra ilk kez Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i ele geçirdiği saldırılarda Tel Rıfat'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bir sonraki cephesinin Münbiç olması bekleniyor.

Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların Halep'in kontrolünü Suriye ordusundan almasının ardından, Suriye Milli Ordusu (SMO) da Tel Rıfat bölgesinin kontrolü ele geçirdi. Tel Rıfat, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından kontrol ediliyordu.

SMO pazar günü Halep'teki Kuveyris Havaalanı'nı ele geçirerek SDG'nin kontrol ettiği Tel Rıfat ile Münbiç arasındaki bağlantıyı kesmiş, dün de Tel Rıfat'ın kontrolünü ele geçirmişti. SMO'nun Tel Rıfat'ın ardından Fırat Nehri'nin batısında SDG'nin kontrol ettiği son bölgelerden olan Münbiç'e yönelmesi öngörülüyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), geçen hafta başlayan saldırılar kapsamında Münbiç'te SMO ve SDG arasında çatışmalar yaşandığını bildirmişti. Yerel kaynaklar, SMO'nun girdiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerden göç eden sivillerinin SDG kontrolündeki Rakka vilayetindeki Tabka kentine doğru yola çıktığını belirtirken bu bölgelerden çekilen SDG'nin Münbiç'e konuşlanması öngörülüyor.

SDG, 2015 yılından bu yana IŞİD'le mücadele kapsamında Amerika Birleşik Devletleri tarafından açık bir şekilde destekleniyor. Suriye hükümetine karşı El Kaide bağlantılı HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif grupların yıllar sonra ilk kez Suriye hükümetine alan kaybettiren saldırılar düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD'li yetkililer, HTŞ'yi bir terör örgütü olarak tanımladıklarını teyit etti.

Öte yandan Fırat Nehri'nin batısında Rusya ve İran tarafından açıkça desteklenen Suriye hükümetinin alan kaybetmesi ABD'nin karşı tavır aldığı bir denklem olarak görülmüyor.

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, HTŞ'nin bir terör örgütü olduğunun altını çizerken "Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Esad hükümetinin belirli türde baskılarla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntü duymuyoruz. Bu karmaşık bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'de yürüttüğü sınır dışı askeri operasyonlarda daha önce Ankara da SDG'yi Münbiç'ten çıkarmayı hedeflediğini belirtmiş, Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları kapsamında SDG'yi Münbiç'te Türkiye sınırlarının 30 kilometre gerisine itmeyi başarmıştı. SDG, Münbiç'in kontrolünü 2016 yılında IŞİD'den almıştı.

Kaynak: ANKA

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