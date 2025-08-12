Halep'te Suriye Ordusu ile PKK/YPG Arasında Çatışma

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/ YPG arasında çıkan çatışmada 1 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.35'te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı iki grup, Halep'in doğusundaki Tel Maez bölgesinde Suriye ordusu mevzilerine sızmaya çalıştı.

Sızma girişiminin ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmalar sırasında bir Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Suriye Arap Ordusu, angajman kuralları çerçevesinde ateşin geldiği noktaları hedef alarak sızma girişimini başarısızlığa uğrattı ve saldırgan unsurları geri çekilmeye zorladı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, son tırmanışın SDG'nin Münbiç ve Deyr Hafir bölgelerinde ordu mevzilerini sürekli hedef almasının yanı sıra Halep'te kontrol noktalarından sivil yolları keyfi olarak kapatma girişimleriyle eş zamanlı gerçekleştiğini vurguladı.

Açıklamada, SDG'nin özellikle Leyrmun Kavşağı yakınlarındaki kontrol noktalarından Halep halkının geçiş yollarını sık sık kapattığı, bunun hükümetle yapılan anlaşmaların ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

Bakanlık, SDG'nin Suriye devletiyle imzaladığı anlaşmalara uymasını ve sızma ile provokasyon eylemlerine son vermesini isteyerek, bu tür girişimlerin devam etmesi halinde yeni sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.