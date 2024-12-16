Halep Türkmen'inden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika
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Halep Türkmen'inden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

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Halep Türkmen'inden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür Suriye'deki Esed rejiminin sona ermesi Kahramanmaraş'taki Türkmenleri de sevindirdi Kahramanmaraş'ta Türkmen vatandaş Halep, Suriye ve Bayırbucak Türkmenlerinin büyük kısmının Suriye'ye dönemeyeceğini ifade ederek, kendilerine yapılan yardımlar...

16.12.2024 11:00
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Halep Türkmen'inden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür

Suriye'deki Esed rejiminin sona ermesi Kahramanmaraş'taki Türkmenleri de sevindirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Türkmen vatandaş Halep, Suriye ve Bayırbucak Türkmenlerinin büyük kısmının Suriye'ye dönemeyeceğini ifade ederek, kendilerine yapılan yardımlar ve hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Türkmen vatandaş Mustafa Çavuşoğlu, savaşın yıprattığı Suriye'de huzurun sağlanmasının zaman alacağını ifade ederek, Türkiye'nin kendilerine sunduğu güvenli ortamın önemine dikkat çekti.

Türkmenlerin büyük bir kısmının geri dönüş yapmaktan çekindiğini ifade eden Çavuşoğlu, Suriye'deki belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı. Türkmenler, kendilerine sağlanan eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarla hayata tutunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, Suriye'den gelen misafirleri için gösterdiği çabanın dünya çapında takdir topladığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'de kendilerine sunulan yardımlar ve hizmetler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Halep Türkmen'i Çavuşoğlu, "Biz 2013 yılında geldik 4-5 yıl sonra Türk vatandaşlığımızı da aldık. Bize devlet çok iyi baktı. Komşularımız arkadaşlarımız kapılarını açtılar. Bugün daha çok mutluyuz savaş olayından kurtulduk. İnşallah en yakın sürede dönecekler. Bazıları daha gidemeyecek çünkü evi barkı yıkılmış. Halep Türkmenlerinin birçoğu gitmeyebilir. Çocuğunun arazisi yoktur evleri yıkılmıştır. Halep Türkmenleri olarak Kahramanmaraş'ta 125 aile var bir bunun kadar Suriye Türkmenleri ve 50 aile kadar da Bayırbucak Türkmenleri mevcut. Hepimiz bir arada bu çalışmaları yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli liderine de teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Kahramanmaraş, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep Türkmen'inden Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür - Son Dakika

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