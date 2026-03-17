Halepçe'de Kimyasal Silah Mağdurları Tedavi Bekliyor

17.03.2026 18:06
Halepçe'deki kimyasal silah kurbanları, savaş nedeniyle tedavi alamıyor ve acılarını yaşıyor.

FARİQ FARAJ MAHMOOD/HAYDAR ŞAHİN - Irak'ın Halepçe kentindeki tedaviye ihtiyaç duyan kimyasal silah mağdurları ABD ve İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü saldırlar nedeniyle tedavilerine devam edemiyor.

Halepçe'de Baas rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırının 38. yıl dönümünde, bu felaketin kurbanları hala acılarını yaşamaya devam ediyor.

Felaketten sağ kurtulanlar kimyasalın sağlık üstündeki olumsuz etkileriyle mücadele ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede oluşan gerginlik ve karmaşa yüzünden, kimyasal silahlardan etkilenenlerin tıbbi tedavilere erişimi daha da zorlaştı.

Halepçe katliamında yakınlarını kaybeden, kendisi de sağlık sorunları yaşayan 52 yaşındaki Helale Celal AA muhabirine yaptığı açıklamada çektikleri sıkıntıları anlattı.

Celal, kimyasal silahın etkileri nedeniyle son 20 yılda bir gözünü kaybettiğini belirterek, "Diğer gözüm de iyice zayıfladı. En küçük hareket için bile yardıma ihtiyacım var. Bunun yanında bazen 20 dakika boyunca öksürüyorum ve akciğerlerim ağrıyor." dedi.

Tıbbi tedavi için İran'a gitmesi gerektiğini ancak savaş nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Celal, "Göz merceğimin değiştirilmesi için ameliyat olmam planlanmıştı ancak şimdi bu uzun süreli acıya katlanmak zorundayım. Çünkü savaş var, İran'a gidemiyorum." diye konuştu.

Celal, sürekli tekrarlanan elektrik kesintilerinin elektronik cihazlara zarar verdiğini aktararak, kullandığı oksijen cihazının da bundan etkilendiğini artık rahatsız edici sesler çıkardığını ifade etti.

Kimyasal silah mağduru 41 yaşındaki Hevkar Sabir, tedavisi için gerekli ilaçlarla dolu bir çanta taşıdığını ve uzun mesafeli seyahatlere artık dayanamadığını belirtti.

Sabir, "Geceleri elektrik kesildiğinde durumumuzun ne kadar kötü olduğunu daha iyi anlıyoruz ve Allah'ın rahmetini bekliyoruz." diyerek çektikleri sıkıntıların büyüklüğüne dikkati çekti.

Önceleri iki ayda bir tedavi için İran'a gittiğini aktaran Sabir, "Fakat bana artık bu uzun yolculuğu yapamayacağım söylendi. Şimdi bu savaş da kimyasal silah mağdurları için başka bir felakete dönüştü; çünkü İran'a gidip tedavi olamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabir, geçmişte Saddam Hüseyin rejimine kimyasal silah sağlayan ülkelere de bir mesajı olduğunu belirterek, "Onlara çağrıda bulunuyorum: Bize yardımcı olun. Artık sadece yaralarımızın tedavisi değil, gerçek bir çözüme ihtiyacımız var. Bizi ülkelerinize götürüp tedavi edin, bize yardım edin ve bizi bu durumdan kurtarın." dedi.

Halepçe Kimyasal Saldırı Mağdurları Derneği Başkanı Lokman Abdulkadir de mağdurların sağlık durumunun ve psikolojik koşullarının kötüye gitmesinden büyük endişe duyduğunu belirterek, İran'da 64 kişinin göz ameliyatı olması planlandığını ancak savaş nedeniyle bu seyahatlerin durdurulduğunu söyledi.

Abdulkadir, "İsrail ve ABD'nin İran ile yürüttüğü bu savaşın yarattığı durumdan en çok kimyasal saldırı mağdurları etkileniyor." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 64 kişinin göz merceği nakli için İran'da doktor randevusu olduğunu kaydeden Abdulkadir, "Ancak şimdi yollar kapalı. Savaş dursa bile gittiklerinde doktorlarını görüp göremeyeceklerinin de garantisi yok." diye konuştu.

Abdulkadir, İran'ın kimyasal yaraların tedavisinde bir deneyime sahip olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle yaralıların doktorlarından kopması hem sağlık hem de psikolojik açıdan bir felaket. Hatta internet hattı bile yok ki yaralılar uzaktan doktorlarıyla görüşebilsin." dedi.

Resmi verilere göre, Halepçe, Süleymaniye ve Erbil'de 972 kimyasal silah mağduru kayıtlı bulunuyor. Mağdurlardan 300'ü Halepçe vilayetinde yaşıyor ve sürekli tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

