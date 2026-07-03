Halime Nuray\'a Biyonik Kol Takıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtarılan ancak sol kolu ampute edilen Halime Nuray Tunç'a, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) desteğiyle protez biyonik kol takıldı. Geçirdiği operasyonun ardından TOGEMDER'i ziyaret eden Tunç, "Biyonik kolla birlikte kızımın saçını yeniden tarayabilmek istiyorum" dedi. TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Satır ise, Tunç'un ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla üreteceği yöresel ürünleri dernek olarak satın alacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç, depremde 2 kızını kaybetti. Sol kolu, gördüğü ağır hasar nedeniyle ampute edilen Tunç'un, depremden sağ kurtulan tek kızının da bacağı ampute edildi. Tunç için TOGEMDER'in desteğiyle protez biyonik kol çalışmaları başlatıldı. Operasyonun ardından Halime Nuray Tunç, TOGEMDER'i ziyaret etti. TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Satır'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda protez süreci ve yürütülen destek çalışmaları hakkında bilgi verildi. Tunç da yaşadığı süreci anlatarak kendisine destek veren TOGEMDER'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

'ÜÇ ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE ASRIN AFETİNE YAKALANMIŞ BİR KADIN'

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Başkanı Mihrimah Belma Satır, "Biliyorsunuz, 6 Şubat depreminde Türkiye, dünyada 'asrın afeti' olarak belirlenen bir olayla karşılaştı. Çok üzüldüğümüz, çok canlarımızı kaybettiğimiz ama çok da mağduriyetlerin yaşandığı bir olaydı. Halime Hanım, 3 çocuğuyla birlikte depreme yakalanmış bir hanım kardeşimiz. İki evladını depremde kaybediyor. Kendisinde sol kolu depremde zarar görüyor. Aynı şekilde evladı da depremde ampute durumunda. Kendisi hayat hikayesini kısaca bize anlatacaktır eminim. Bizimle tanışması nasıl oldu? TOGEM-DER biliyorsunuz sosyal fayda yaratan bir kamu yararlı dernek. Derneğimizin Onursal Başkanı Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş, yarışma programında özellikle izlemiş. Bizi talimatlandırdı; kendisiyle irtibata geçmemizi, ne eksikse, ne yapılması gerekiyorsa maddi manevi iletişim halinde olmamızı tavsiye ettiler, talimatlandırdılar. Biz de o günden itibaren arkadaşımızla irtibat halindeyiz" dedi.

'HALİME HANIM BİZE KÖMBE YAPACAK VE BİZ ONU SATIN ALACAĞIZ'

Mihrimah Belma Satır, "Halime Hanım'la görüştük ve daha evvel yapılan birtakım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık. Bugün kendisi anlatacaktır, bugün bağlantıları da yapıldı, takıldı kolu. Bizi de ziyarete geldi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel söylediğim gibi hayat hikayesi itibarıyla, yaşadıkları itibarıyla, güçlü profili itibarıyla ilham kaynağı olan bir kardeşimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Hayali varmış, biraz evvel anlattılar; kızının saçlarını taramak. İnşallah o günleri de görürüz. Derneğimizin atölyeleriyle kendisi arasında bir bağlantı kuracağız. Hataylı, Hatay'da biliyorsunuz çok güzel ürünler var. Şimdiden ön görüşmelerimizi yaptık. Halime Hanım bize kömbe yapacak ve biz onu satın alacağız inşallah. Böyle bir ilk bağlantımızı da yaptık" ifadelerini kullandı.

'BEN SENİN ELİN OLACAĞIM, SEN DE BENİM AYAĞIM OLACAKSIN'

Depremzede Halime Nuray Tunç, "Depreme Sarımazı'da yakalandım. 3 tane kızımla birlikte yakalandım. Ne olduğunu anlayamadık zaten hiçbir şekilde. Yıkıldıktan sonra da iki kızımı kaybettim. Ben bu süreçte onun da hiçbir şekilde fark etmedim. Ben enkazdan çıkarıldığımda çünkü beyin kanaması da geçiriyordum, iç kanama da geçiriyordum. Kendimde değildim açıkçası sonra hastane süreçlerimiz başladı. Ben 18 saat enkazda kaldım ama üzerimde 4 tane kolon vardı. Üzerimdeki kolonları teker teker kırdılar. Onların hepsini hissettim. Hastane sürecimden yani şöyle, enkazdan çıkarıldıktan sonra direkt hastaneye kaldırıldım ve ben hiçbir şekilde hiçbir şeyi hatırlamıyordum. Çocukları dahi hatırlayamıyordum. Hastane sürecim başladı. 5 gün boyunca oradaydım ve tek başınaydım. Hiç kimse yanımda yoktu açıkçası. İsmimi bile hatırlamıyormuşum. Herkes soruyormuş bana işte; 'Kimsin, kimin var?' falan. Hiç kimseyi hatırlayamadığım için cevap veremiyordum. Kolum kesilecekti benim. Kolumun kesilmesi için de oradaki hastanede yapamadılar müdahaleyi. Başka bir hastaneye sevk ediyorlardı. O esnada da aşağı katta hemşireler deprem haberlerini falan izliyorlardı böyle. 5 gündü, hiç unutmuyorum. 'İrem Bağrı açık 132 saat sonra çıktı' dediler ve benim kızımın çıktığını orada öğrendim. Bilincim orada kendime geldi. Böyle bir şok oldum. 'Telefon getirin.' dedim ve kendime o zaman geldim. Eski çalıştığım yeri falan arayıp kızımın sağlığını sordum ve iyi olduğunu söylediler. Ondan sonra da direkt zaten kızım hastaneye gönderildiğinde, ben başka bir hastaneye gönderildim. Yani bu süreçte de kızımla gene ayrı düştük. Bizim kavuşma anımız da aynı şekilde oldu; 18 gün sonra kavuştuk. Birbirimize hasret bir şekildeydik. Sağlık durumundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Hiçbir şeyi de bilmiyordum. Yanıma geldiğinde tek söylediği kelime, 'Anne benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın' dedi.

'HAYALİM KIZIMIN SAÇLARINI TARAYABİLMEK'

Tunç, "Biyonik kolla birlikte kızımın saçını yeniden tarayabilmek istiyorum. Kendi mutfağımda herkesin görebileceği, tattırmak... Böyle bir şeyler yapmak istiyorum; yemek türleri, pasta türleri istiyorum" ifadelerini kullandı.