Halit Refiğ\'in 90. Doğum Günü İçin İzmir\'de Anma Etkinliği Düzenlendi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk sinemasının usta ismi Halit Refiğ'in 90. doğum yıl dönümü ve aramızdan ayrılışının 15. yılı anısına hazırlanan sergi, dizi gösterimi ve söyleşi etkinliğinde İzmirliler duygu dolu anlar yaşadı. Halit Refiğ'in film afişleri, fotoğraflar, kitaplar, el yazması senaryolar ve kendisine yazılmış mektupların bulunduğu sergiyi ziyaret eden İzmirliler ardından 1975 yapımı Aşk-ı Memnu dizi gösterimine katıldı. Gösterimde finale Halit Refiğ'in eşi Prof. Gülper Refiğ piyano performansıyla eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ünlü yönetmen Halit Refiğ'i unutulmaz bir etkinlikle andı. "Halit Refiğ 15. Yılında Sevgi ve Özlemle Sergisi"nin açılışı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Üst Galerisi'nde yapıldı. Halit Refiğ'in film afişleri, fotoğraflar, kitaplar, el yazması senaryolar ve kendisine yazılmış mektupların bulunduğu sergiyi ziyaret eden İzmirliler, Refiğ'in yaşamına ve sinemasına dair pek çok ayrıntıya tanıklık ederken duygusal anlar yaşandı. Ardından "Yeniden Sinematek" Halit Refiğ: Aşk ve Ölüm Senaryoları seçkisi kapsamında 1975 yapımı Aşk-ı Memnu dizisinin beşinci bölümü gösterildi. Gösterimin final bölümüne Halit Refiğ'in eşi müzikolog, yazar ve emekli akademisyen Prof. Gülper Refiğ piyano ile eşlik etti. Dinletiden sonra Prof. Gülper Refiğ, Halit Refiğ'in sanat anlayışına, müziğe ve edebiyata olan tutkusuna dair anılarını paylaştı. Refiğ'in çok yönlü sanat yaşamına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirilirken, izleyiciler hem hüzünlendi hem de Refiğ'in sanat dünyasına katkılarını bir kez daha hatırladı. Kent antropoloğu ve yönetmen Aysim Türkmen de etkinlikte yer alarak, Aşk-ı Memnu'nun görsel dili, roman ve dizi arasındaki ilişki ile dönemin şehir yaşamı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

"İyi ki varsınız"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç yönetmen Halit Refiğ'in eşi Gülper Refiğ'e, küratör Hilmi Nakipoğlu'na ve etkinliğe katkı sağlayan Ulvi Sılaoğlu'na plaket takdim etti. Altan İnanç, "Bu plaketleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir armağanı olarak kabul ederseniz çok memnun olurum. Hepiniz iyi ki varsınız" dedi.

"Sessiz kahramanlar burada"

Prof. Gülper Refiğ eşi Halit Refiğ'in hiçbir zaman ön planda olmak istemeyen sadece topluma bir şeyler vermek için uğraşan bir yönetmen olduğunu belirtti. Refiğ, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde bulunduğu için ayrıca heyecanlı olduğunu belirterek "Ahmed Adnan Saygun'un son yirmi yılında doğum günlerinde, yılbaşlarında hep birlikte olduk. Bu mekanın mesuliyeti gerçekten çok büyük, bu mekanda eşim ile birlikte anılmaları o kadar değerli ki. Şimdi bu anı yaşamak kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Bütün İzmir'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Halit Refiğ hakkında

Yerli ve kimlikli bir sinema için çok çaba harcayan isimlerden biri olan Halit Refiğ, daha Robert Koleji'nde mühendislik eğitimi görmekte iken Beyoğlu'nda dublaj stüdyosunda başlayan serüveniyle sinema dünyasına adım atmıştır. 1953 yazında gittiği İngiltere'de; bu işe çekirdekten başlamanın tek çare olduğunu düşünüp bir an önce Türkiye'ye dönüp askerlik sonrası doğrudan sinemada çalışma imkanı aramıştır. Askerliği süresince de amatörce 8 mm filmler çekmiştir. İlk filmi olan Yasak Aşk ile başlayan serüvenini Şehirdeki Yabancı, Gurbet Kuşları, Haremde Dört Kadın ve Bir Türk'e Gönül Verdim filmlerini çekerek sürdürmüştür. Bu filmlerle Moskova, Yeni Delhi ve Sorrento Film Festivallerinde çeşitli ödüller kazanmıştır. Gurbet Kuşları ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü almıştır. Yine; "Teyzem", "Hanım", "Karılar Koğuşu", "İki Yabancı", "Köpekler Adası" gibi filmleriyle yurt içinde ve dışında birçok ödül kazanmıştır. Yurt dışındaki festivallerde filmleri için özel bölümler ayrılmış, çeşitli konferans, seminer vb. toplantılara konuşmacı olarak katılmıştır.

Halit Refiğ, sadece bir sinema adamı değil büyük bir felsefeci, sanat tarihçisi, edebiyatçı, müzisyen, senarist olarak farklı disiplinlerde de gezinmiş bir aydın portresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Halit Refiğ Sineması paneli, Hanım ve Köpekler Adası filmi

Yeniden Sinematek gösterimleri, "Halit Refiğ: Aşk ve Ölüm Senaryoları" programıyla ekim ayı boyunca sürecek. 20 Ekim Pazar günü "Ulusal Sinema ve Ötesi: Halit Refiğ Sineması" adlı panel gerçekleştirilecek. İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 17.00'de düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Zühal Çetin Özkan üstlenecek. Panelde Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen, Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç ve Dr. Öğretim Üyesi Pınar Tınaz konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından saat 19.00'da Hanım filmi gösterilecek. 27 Ekim Pazar günü İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 19.00'da ise Köpekler Adası filmi sinemaseverlerle buluşacak.