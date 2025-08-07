Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları 3. Gününde - Son Dakika
Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları 3. Gününde

07.08.2025 11:59
Yalova'dan Bozcaada'ya açılan Halit Yukay'ı bulma çalışmaları parçalanmış teknesinde devam ediyor.

1) TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNAN İŞ İNSANINI ARAMA ÇALIŞMALARI 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

YALOVA'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ediyor.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı. Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir" dedi.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı. 2 gündür yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Kaynak: DHA

