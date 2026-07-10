Halit Yukay'ın Ölüm Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Halit Yukay'ın Ölüm Davası Devam Ediyor

Halit Yukay\'ın Ölüm Davası Devam Ediyor
10.07.2026 21:57
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Yalova'da iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin yargılanan 10 sanığın duruşması yapıldı.

YALOVA'dan denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan uzman bilirkişi kılavuz kaptan Harun Dokuz, "Halit Yukay'a ait yat, güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor" dedi.

Yalova'dan geçen yıl 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı 'Graywolf' isimli teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Yukay'ın cansız bedeni kaybolduktan 30 gün sonra 3 Eylül'de, TCG Alemdar kurtarma gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı. 68 metre derinlikten asansör sistemiyle çıkarılan Yukay'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından 6 Eylül'de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAPTAN TAHLİYE EDİLDİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen ve önünde sürtme izleri tespit edilen 'Arel 7' isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası Tokatlıoğlu, 10 Ağustos'ta İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. Cemal Tokatlıoğlu'nun, Erdek 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de tahliye edildiği öğrenildi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

'TRAFİK AYRIM HATTININ DIŞINA ÇIKILMASI İLAVE YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİR'

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın dördüncü duruşması bugün görüldü. Mahkemeye Halit Yukay'ın eşi Ouranıa Stypa Yukay, Babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından önceki celsede uzman görüşüne başvurulması üzerine bu duruşmada uzman bilirkişi kılavuz kaptan Harun Dokuz'a SEGBİS ile bağlanılarak kazaya ilişkin değerlendirmesi alındı. AREL-7 gemisinin kendisine ait olan ana yoldan ara yola girerek burada ilerlemiş olduğunu, bu durumda yasal olarak bir sıkıntı bulunmadığını fakat pek tavsiye edilmediğini ifade eden Harun Dokuz, "Geminin ara yola girmesinde sorumluluk kaptana aittir. Harita üzerinde renkli olarak işaretlenmiş bir yol var. Kanunen tekne ve yatların trafik hatlarından uzak durması gerektiği söylenir. Oradaki gemilere engel olunmaması gerektiği belirtilir. Yani Halit Yukay'a ait yat bu hattın uzağından güvenli bir yoldan gidiyor ancak AREL-7 gemisi kendisi için tahsis edilmiş, tehlikelerden arındırılmış yolu terk ederek tam tersine tehlikelerle dolu olduğu belirlenmiş bir yola giriyor. Yani ana yoldan ara yola giriyor. Trafik ayrım hattının dışına çıkılması hukuken mümkündür ancak bu hattın dışına çıkılması ilave yükümlülükleri getirmektedir. Bunun sebebi ise hattın dışına çıkılmasının riskleri bünyesinde barındırmasından kaynaklandırmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'MAHKEMENİN ARTIK NİHAYETE ERMESİNİ TALEP EDİYORUM'

Harun Dokuz'un bilirkişi değerlendirmesinin ardından hakim, Halit Yukay'ın kız kardeşi Tuna Meier'e söz hakkı verdi. Meier, AREL-7 gemi kaptanının gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini savunarak büyük ihmalde bulunduğunu, şikayetçi olduklarını söyledi. Tuna Meier'in ardından Yukay'ın eşi Rania Stypa Yukay da adli sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getirerek, davanın bir an önce nihayete ermesi talebinde bulundu.

ADLİ KONTROLÜN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Taraf avukatlarını da dinleyen hakim, birinci kaptan Cemal Tokatlıoğlu'nun adli kontrol kararının devamına, Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ve bilirkişinin Ekinlik Adası'nda bulunan Yukay'a ait tekne parçalarını incelemesi ve rapor düzenlemesine, hazırlanan raporun üniversitelerin denizcilik fakültesindeki çatma hukuku alanında uzman ve gemi mühendisi bilirkişilerden oluşan heyete gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Denizcilik, 3. Sayfa, Yalova, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halit Yukay'ın Ölüm Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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