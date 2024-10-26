Haluk Bayraktar: Onlara inat daha fazla üreteceğiz daha fazla çalışacağız - Son Dakika
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Haluk Bayraktar: Onlara inat daha fazla üreteceğiz daha fazla çalışacağız

Haluk Bayraktar: Onlara inat daha fazla üreteceğiz daha fazla çalışacağız

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen 'SAHA EXPO 2024' Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın kapanışında konuşan SAHA EXPO Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar "TUSAŞ'ta çalışan kardeşimizin de dediği gibi daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız.

26.10.2024 17:49
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Bu sene 4'üncüsü düzenlenen 'SAHA EXPO 2024' Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın kapanışında konuşan SAHA EXPO Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar " TUSAŞ'ta çalışan kardeşimizin de dediği gibi daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Bu ruh hali, bu motivasyon savunma sanayinde her firmamızda mevcut. Burada fuar standında gezdiğiniz her firmanın çalışanında bunu gözlemleyebilirsiniz. Bizler de onların bizlere bıraktıkları bu emaneti hakkıyla daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

'ÜLKEMİZ SAVUNMA SANAYİSİNDE DERİNLİĞE ULAŞTI'

TUSAŞ'a yönelik yapılan hain ve alçak terör saldırısını bir kez daha lanetlediğini ifade eden Haluk Bayraktar, "Orada şehit düşen savunma sanayi çalışanı arkadaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. SAHA EXPO 2024 90 bin metrekare alanda gerçekleştirdi, gerçekleştirdik. İlk başladığımız 10 bin metrekareydi. Daha sonra 40 bin bir sonraki fuar, 60 bin ve şu an 90 bin metrekare alanda gerçekleştirildi. Bin 478 firma bizzat yer aldı. Ülkemizin savunma sanayinde ne kadar bir derinliğe ulaştığının da bir göstergesi. Şöyle de ifade edebiliriz. Bakın bundan 20 yıl ülkemizde düzenlenen savunma sanayi fuarlarında sadece 2 tane yerli Türk firması bulabilirken bugün bu fuarda 20 sene sonra bin 200 üzerinde firmamız kendi geliştirdiği milli teknolojileri sergiliyor. Bu anlamda da önemli bir kazanım. Fuarımıza 121 ülkeden katılım oldu. 5 farklı kıtadan 27 bakan ziyareti oldu. 6 Genelkurmay Başkanı ve 35 ülkeden 178 alım heyeti burayı ziyaret etti. Fuarımıza 22 bin 467 işletmeden işletmeye görüşme gerçekleştirildi. 100 binin üzerinde tam rakam 100 bin 367 ziyaretçi fuara katıldı. Fuarımızda resmi olarak bildirilen 213 ama bizim stantlarda kendi firmalarımızın yaptığı yeni ürün lasmanları da var" dedi.

'4 MİLYAR 332 MİLYON DOLAR İHRACAT SÖZLEŞMESİ'

Bayraktar, "Yeni ilk defa bu fuarda görücüye çıkan 213 ürün sergilendi. 133 anlaşma seremoniler ile de burada salonlarda imzalandı. 133 anlaşma ve bizim tespit ettiğimiz rakam bu 133 anlaşmanın toplam değeri 6 milyar 189 milyon dolar. Daha da önemlisi burada 133 anlaşmanın 4 milyar 332 milyon doları da ihracat sözleşmesi. Biz sadece 4.6 tespit etmiştik ancak imza törenlerinden sonra net rakam 4 milyar 332 milyon dolar olarak gerçekleştirildi ve bu rakam yapılan seremonilerdeki toplam firmaların burada yapmış olduğu görüş elde ettiği sonuçlar bunlara dahil değil. Bu sözleşmelere yönelik listeler de elimizde. İmzalanan bedeller de ürünler de tek tek burada ifade edildi. Gerçekten verimli geçen bir fuar oldu. SAHA İSTANBUL'un amacı ülkemizde özel sektörün özellikle savunma amacının uzay alanına girerek daha maliyeti sürpriz sürdürülebilir çözümlerin öne çıkması, özellikle sadece büyük firmalarımızın değil, orta ve küçük ölçekli firmaların araştırma yapan enstitülerimiz üniversitelerimizin ve bu ekosistemi güçlü bir şekilde katılması, görünür kılınması amaçlıyordur SAHA İSTANBUL. ve bu da SAHA bünyesinde gerçekleşmiş oldu. Biz fuarda tüm katılımcılarımızı yönetim kurulumuz olarak burada yönetim olarak sizlere sunum yapıyoruz. Onlarla onların da katılımıyla bu firmalarımızdan çok olumlu geri beslemeler aldık. Yabancı heyet katılımının çok güçlü olması çok önemliydi" dedi.

'TÜRKİYE SAVUNMA ALANINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTI'

Haluk Bayraktar, "Türkiye gerçekten savunma alanında devrim niteliğinde adımlar attı. Son 20 yılda bunların da birçok örneğini fuarda görüyorsunuz. Bunlar sadece ana platformlar değil alt ana sistemler, teknolojiler her alanda çok büyük bir atılım var. Bu atılımları daha güçlü bir şekilde ileriye taşımak, sürdürülebilir kılmakta hem ülke içi dinamikler hem de ihracat tarafının güçlü olması ile gerçekleşebilir. Biz de bunun için Saha İstanbul Yönetim Kurulu olarak gayret ediyoruz. Gerçekten bu hain saldırı sonucunda TUSAŞ'ta çalışan kardeşimizin de dediği gibi daha fazla üreteceğiz, daha fazla çalışacağız. Bu ruh hali, bu motivasyon savunma sanayinde her firmamızda mevcut. Burada fuar standında gezdiğiniz her firmanın çalışanı da bunu gözlemleyebilirsiniz. Bizler de onları bizlere bıraktıkları bu emaneti hakkıyla daha da ileriye taşıyacağız. SAHA İSTANBUL'un da kuruluş amacı, vizyonu, hedefi bu. Ülkemizin bu alanda tam bağımsızlığa götürmek. Malumunuz Türkiye zamanında insansız hava aracılığı dahi parasını verip tedarik edemiyordu. Tedarik etseydi, etseydi dahi zorluk yaşıyordu. Biz şu an o teknolojide Türk firmaları olarak dünyanın en iyisiyiz. Dünya pazarının da yüzde 65'inden fazlasına hakimiz. Sadece kendi ülkemizde değil 35 ülkeye ihraç eder hale geldik. Demek ki biz kendi insanımızla, kendi girişimcimize güvenirsek aslında bütün bunları başarabiliriz. Onun en önemli göstergesi. Zamanında tank ithal ediyorduk. Bakın bugün milli tankımız var. Yerli Atak helikopterimiz var. Bu ülkenin gemi üreticileri, gemi inşaat, sanayi kendi milli askeri gemisini üretemiyordu. Ancak taşeron olarak yer alıyordu. Bugün Türk sanayicisi kendi uçak gemisini üretir hale geldi. Kendi forvetini, fırkateyni üretir hale geldi. Denizaltı teknolojinde bu ülke bağımlıydı. Işte bugün burada STM müdürümüz var. Kendi milli denizaltımız var. Bunların her biri bizim için çok önemli adımlar ve bunları da ileriye götürmek, desteklemek, ekosistemi güçlendirmek bizim için en önemli misyonmuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haluk Bayraktar, Teknoloji, Havacılık, İhracat, Ekonomi, Güncel, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Bayraktar: Onlara inat daha fazla üreteceğiz daha fazla çalışacağız - Son Dakika

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