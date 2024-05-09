Güncel

- Haluk Levent, BM Konferansı'nda İsrail'i kınadı: "10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?"

NAİROBİ - Ahbap adlı insani yardım kuruluşunun başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki acımasız eylemlerini kınayarak, "Gazze'de 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" dedi.

Ahbap adlı insani yardım kuruluşunun başkanı ve ünlü müzisyen Haluk Levent, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen dünya çapında çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve çok sayıda üst düzey hükümet temsilcisinin katıldığı 2024 Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katıldı.

Levent yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki acımasız eylemlerini kınayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. Levent, "Size güzel ülkem Türkiye'den selamlar getirdim. Bugün, burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, aynı zamanda yardım kuruluşu Ahbap'ın kurucu başkanı olarak aranızda bulunuyorum. Buraya sizinle bazı projelerimizi paylaşmak ve bazı teklifler sunmak üzere geldim fakat bu sabah, Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük bir tehdit altında olduğu haberiyle uyandım. Biz, Ahbap kuruluşu olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalıştık fakat birçok engelle karşılaştık. Ayrıca, bildiğiniz üzere orada yüzden fazla BM çalışanı hayatını kaybetti" dedi.

Levent, "Burada ayrıca Başbakan Netanyahu'ya bir soru yöneltmek istiyorum. On binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz? Bu nedenle İsrail hükümetini acımasız eylemleri ve ortaya çıkarılan insani kriz nedeniyle kınıyorum. Ayrıca Gazze'deki savaşı protesto eden ABD ve Fransa'daki öğrenciler ile savaş karşıtı Yahudi toplumuna desteğimi ifade etmek istiyorum" dedi.