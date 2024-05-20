Haluk Levent, Bursalılara Bayram Coşkusu Yaşattı - Son Dakika
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Haluk Levent, Bursalılara Bayram Coşkusu Yaşattı

Haluk Levent, Bursalılara Bayram Coşkusu Yaşattı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, Bursalılara unutulmaz bir konser verdi.

20.05.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamına sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin sevilen ismi Haluk Levent, söylediği şarkılarla Bursalılara bayram coşkusunu yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. "1. Osmangazi Gençlik ve Spor Şöleni"nde 3 gün boyunca Bursalılar gönüllerince eğlendi.

Etkinliklerde sokak basketbolu ve masa tenisi turnuvası ile gençlik aktiviteleri düzenlendi. Etkinliklerin ilk gününde Kuty, Ege Boran ve Reckol konserleriyle başlarken ikinci gününde ise Beyza Bakırcı ve Emre Kaya sahne aldı.

Etkinlerin son günü ise 19 Mayıs saat 19.19'da Osmangazi Gençlik Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve sanatçı Haluk Levent'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursalı vatandaşlar katıldı. Fomara Meydanı'nda başlayan yürüyüş Osmangazi Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından Osmangazi Meydanı'nda on binlerce Bursalının önünde sahneye çıkan Türk Rock Müziği'nin usta ismi Haluk Levent, en sevilen şarkılarını söyledi. Sahneden inerek seyircilerin arasına karışan Haluk Levent, şarkılarının bir kısmını seyircilerin arasında söyledi.

Konser öncesi Haluk Levent, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise "Burada 3 gün boyunca devam eden etkinliklere emek veren dostlara ve emekçi kardeşlerimize bu güzel organizasyonda katkısı bulunan Haluk Levent ve herkese teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" dedi.

Aydın, Haluk Levent'e çiçek ve Bursa minyatürünün olduğu tablo hediye etti.

Kaynak: ANKA

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