Hamaney'in Ölümü Protesto Edildi

01.03.2026 16:18
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da büyük protestolar düzenlendi, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybetmesi, binlerce kişi tarafından başkent Tahran'daki İnkilab Meydanı'nda protesto edildi.

Gösteriye katılanlar, Hamaney'in ölümünden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirirken, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan ve sözlerine, "Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz." ayet-i kerimesiyle başlayan ev hanımı Mah Sultan Kasimi, "Yaşlı rehberimizi kaybettik. Ancak biz devrimimizin ve dinimizin arkasında durmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD ve İsrail'e güçlü bir karşılık vereceklerine dair inancını koruduğunu dile getiren Kasimi, "Geri adım atmayacağız, bütün gücümüzle dimdik ayakta kalacağız." ifadelerini kullandı.

Emekli Murtaza Ergiyani ise Hamaney'in konuşmalarını özleyeceklerini vurgulayarak, "Benim şu anki duygularım ortada. Bu kadar insan bu meydanda ağlıyor. Rehberimize hasret kaldık." diye konuştu.

Hamaney'in ölümü dolayısıyla kalplerine "ateş düştüğünü" belirten Ergiyani, "Tüm dünyaya ilan ediyorum ki İsrail ve ABD kendi kuyusunu kendi elleriyle kazdı. Bunda şüphe yok." şeklinde konuştu.

"İslam dünyasının ayağa kalktığını" ve dünyadaki tüm zalimlerin yakında yok olacağını söyleyen Ergiyani, "Onlar ne kadar zulmederse, bizden kimi öldürürlerse öldürsünler ya da ne olursa olsun, bu durum (Mehdi) zuhurun hızını artıracaktır ve halkı daha da harekete geçirecektir." değerlendirmesinde bulundu."

İran'da 1979'da çıkan olayların ardından Pehlevi hanedanlığının devrilmesiyle yeni yönetim ülkenin adını "İran İslam Cumhuriyeti" olarak değiştirmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
