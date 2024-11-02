Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu - Son Dakika
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Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu

Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti.

02.11.2024 01:16
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Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaddumi, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Hamas'ın başkent Tahran'daki ofisinde bir araya geldi.

Kaddumi burada yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek." ifadesini kullandı.

İranlı Bakan ise "şehit liderlerin kanının, bölge halklarına yönelik adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının ve kurtuluş savaşının yakıtı" olacağını dile getirdi.

Hatib, Gazze ve Lübnan halkının kararlılığını övdü ve bunun zaferin işareti olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: Aksa Tufanı, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti oldu - Son Dakika

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