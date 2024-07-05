Hamas, ateşkes girişimine olumlu yanıt verdi - Son Dakika
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Hamas, ateşkes girişimine olumlu yanıt verdi

Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, hareketin, Gazze'de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime 'olumlu' yanıt verdiğini ve arabuluculara, Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdi.

05.07.2024 08:03
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Hamas'ın yurt dışındaki Ulusal İlişkiler Departmanı Başkanı Ali Bereke, hareketin, Gazze'de ateşkesi garanti altına alan bir anlaşmaya varılması yönündeki son girişime "olumlu" yanıt verdiğini ve arabuluculara, Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdi.

Bereke, son ateşkes girişimi ve Hamas hareketinin bu konudaki tutumu hakkında AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Bereke, "Hamas ve Filistin direniş grupları, kalıcı ateşkes, siyonist işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve Gazze'nin yeniden imar ve inşası başta olmak üzere Filistin halkının taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişime açıktır." dedi.

Hareketin, Mısır ve Katar'ın ateşkese yönelik yeni girişimlerine "olumlu yanıt verdiğini" belirten Bereke, arabuluculara Filistin halkının bu taleplerini gerçekleştirecek her türlü girişimi desteklediğini bildirdiğini söyledi.

Bereke, "Hamas hareketi olarak bizim görevimiz işgale karşı koymak, topraklarımızı özgürleştirmek, kutsallarımızı yeniden tesis etmek ve Filistin halkımızı savunmak için çalışmaktır. Eğer yeni girişim, Filistin halkına yönelik saldırganlığa son verir ve işgal ordusunun geri çekilmesini sağlarsa, biz de bunu olumlu karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya yönelik suçlamalar

Bereke, müzakerelerin mevcut durumu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese dair olumsuz tutumuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Top İsrail'de. Çünkü suçlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu kalıcı ateşkesi reddediyor ve her zaman Filistin halkına yönelik saldırganlığını sürdürmek istediğini vurguluyor. Netanyahu, her zaman hileli dövüşüyor, yalan söylüyor ve savaşı uzatmak istiyor. Çünkü savaş durduğunda yolsuzluk suçlaması nedeniyle siyonist oluşumda yargılanacak. Bu nedenle bu savaşı erteliyor, uzatıyor ve bu savaşı kendisi için şahsi bir savaş olarak görüyor."

Netanyahu'nun "Filistin halkına karşı bir soykırım savaş ve gerçek bir açlık savaşı" yürüttüğünü vurgulayan Bereke, bu uygulamaların "İsrail işgalinin hapishanelerindeki esirleri tehdit ettiğini ve Filistin halkına baskı yaptığını" ifade etti.

"Netanyahu'nun suçları, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi suçlarını aştı" değerlendirmesinde bulunan Bereke, uluslararası topluma ve Uluslararası Adalet Divanına "Netanyahu ve ekibinin insanlığa karşı savaş suçlusu olarak cezalandırılması" çağrısını yineledi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, 3 Temmuz'da, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların (Katar ve Mısır), Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurmuştu.

İsrail Yayın Kurumu, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılması için yapılacak müzakerelere İsrail'den bir heyet göndermeyi kararlaştırdığını bildirmişti.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Hamas'ın savaşı sona erdirmek için garanti alma talebinden vazgeçmesinin" ardından İsrail'in daha kapsamlı şekilde anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu belirtmişti.

İsrail Yayın Kurumu, Mossad Direktörü David Barnea'nın Hamas'la esir değişimi görüşmeleri ve Gazze'de ateşkes için müzakere heyetine başkanlık edeceğini öne sürdü.

Esir takasının ele alınacağı bir sonraki müzakerenin nerede yapılacağı henüz bilinmiyor. Daha önce İsrail ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı müzakerelere Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir takası anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söylediği aktarılmıştı.

Netanyahu'nun Hamas'ın yanıtını ele almak için dün Güvenlik Kabinesi'ni toplayacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, ateşkes girişimine olumlu yanıt verdi - Son Dakika

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