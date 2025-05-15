Hamas, Barış İçin Esirleri Salmaya Hazır - Son Dakika
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Hamas, Barış İçin Esirleri Salmaya Hazır

Hamas, barış için tüm esirleri salmaya ve ABD ile görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

15.05.2025 19:33
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Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, barış için tüm esirleri salıvermeye hazır olduklarını ABD'li temsilcilere ilettiklerini açıkladı.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Naim, Gazze'de saldırıların sona ermesi için ABD yönetiminden temsilcilerle görüştüklerini söyledi.

Akan kanı durdurmak için tüm esirleri salmaya hazır olduklarını dile getiren Naim, "Amerikalılara ve aracılara savaşı bitireceğine emin olabileceksek tüm esirleri hemen salıvermeye hazır olduğumuzu söyledik." diye konuştu.

ABD yönetiminden temsilcilere tüm İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesi, yardımların bölgeye girişine izin verilmesi, Gazze'nin zorunlu yerinden edilme olmadan yeniden inşası gibi şartlarını ilettiklerini de anlatan Naim, bazen olumlu yanıtlar aldıklarını da ifade etti.

Naim, başka ülkelerde ve İsrail'de hükümetlerin protesto edildiğini, Hamas'ı da istemeyenler olduğunu ancak Hamas'ın Filistinlilerin büyük bölümünü temsil ettiğini belirtti.

İsrail'in 75 yılı aşkın işgalinin bugüne zemin hazırladığının altını çizen Naim, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce de Filistinlilerin öldürüldüğünü vurguladı.

Naim, İsrail'in kimyasal ve biyolojik silahlara sahip olduğunu, batıdan ve Amerika'dan destek aldığını kaydederek işgal altındaki insanların direnme hakkı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok alanda önemli işler yaptığını belirten Naim, "Bu bölgede ve bölge dışında Başkan Trump çok önemli işler yaptı. Bunu Ukrayna'da, Suriye'de ve Yemen'de gördük." dedi.

Tansiyonu düşürmek ve barış içinde bir dünya için İran'la görüşmelerin Hamas'ı ABD'yle görüşmek için motive ettiğini anlatan Naim, "İnanıyoruz ki Trump yaptı ve daha fazla da yapabilir. Başkan Trump'ta barışçıl bir ortama ulaştıracak kapasite ve iradenin olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Naim, savaşı bitirecekse Gazze yönetimini devredebileceklerini de ABD'lilere ilettiklerini kaydetti.

Naim'le yapılan söyleşiye üzerine Sky News'e konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü James Hewitt, Hamas'ın barış konusunda ciddiyetini göstermediğini, yanlış şekilde esirleri tutmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Barış İçin Esirleri Salmaya Hazır - Son Dakika

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