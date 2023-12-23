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Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin kararına hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin kararına hayal kırıklığına uğradı

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye acil insani erişim sağlanması talep eden kararına hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Hamas, kararın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine son vermediğini ve ABD yönetimini İsrail'in yıkım, şiddet ve terör kampanyasına izin vermekle suçladı.

Hamas, BM Güvenlik Konseyi\'nin kararına hayal kırıklığına uğradı
23.12.2023 - 10:43,
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GAZZE, 23 Aralık (Xinhua) -- Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü kabul ettiği karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Söz konusu karar, Gazze Şeridi'ne acil ve engelsiz insani erişim sağlanmasını talep ediyordu.

İsrail ordusuyla savaş halinde olan Gazze'deki Filistinli grup, Xinhua'ya yaptığı basın açıklamasında, kararın İsrail'in bölgedeki askeri eylemleri sonucunda Gazze'de yaşanan felaketi sona erdirmediğini söyledi.

Hamas, ABD yönetimini kararın içini boşaltarak İsrail'in Gazze'de yıkım, şiddet ve terör kampanyası olarak nitelendirdiği eylemlerine devam etmesine izin vermekle suçladı.

15 üyeli Güvenlik Konseyi, söz konusu kararı 13 lehte oy, Rusya ile ABD'nin iki çekimser oyuyla Cuma günü sabah saatlerinde kabul etti. Oylamada hiç aleyhte oy verilmedi. Öte yandan oylama, "silahlı çatışmaların askıya alınması" çağrısını içeren bir Rus tasarısını ABD'nin veto etmesinin ardından gerçekleşti.

Karar, çatışmanın taraflarından, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivil nüfusa insani yardımın hemen, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına izin vermelerini, bu süreci kolaylaştırmalarını ve mümkün kılmalarını talep ediyor. Aynı zamanda, güvenli, engelsiz ve genişletilmiş insani yardım erişimine derhal izin verilmesini ve çatışmaların sürdürülebilir bir şekilde durdurulması amacıyla gerekli koşulların yaratılması için acil adımlar atılmasını içeren çağrılarda bulunuyor.

Oylamanın ardından konuşan Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Güvenlik Konseyi'nin krizi ilk ele aldığı zamanlarda yüzlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü hatırlattı. Mansur yapılan bu toplantıya kadar "neredeyse yarısı çocuk olan 20.000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 60.000 kişinin yaralandığı ve iki milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği" bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Mansur, "Bu karar doğru yönde atılmış bir adım. Uygulanmalı ve derhal ateşkes sağlanması için büyük bir baskıyla desteklenmeli" çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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