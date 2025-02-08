Hamas Esirinin Annesi Netanyahu'yu Suçladı - Son Dakika
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Hamas Esirinin Annesi Netanyahu'yu Suçladı

Matan'ın annesi, Netanyahu'yu ateşkes ve esir takasını sabote etmekle suçlayarak protesto düzenledi.

08.02.2025 21:46
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Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle suçlayarak gösteri çağrısında bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunun ardından Tel Aviv'deki Begin Caddesi'nde toplanan İsrailli esirlerin aileleri bir basın açıklaması yaptı.

Esir yakınları adına konuşan Zangauker, İsrail halkını hükümeti protesto etmeye çağırdı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin zor durumda olduğunu söyleyen Zangauker, "İsrail'in başbakanı, Washington'da bir otelde oturup esirlerin çektiği acıları sona erdirecek anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Zangauker, beşinci esir takası turunun ardından İsrail halkının gördüğünü Netanyahu'nun uzun zamandır bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Boş konuşmak yerine harekete geçme zamanı. Derhal üst düzey müzakere heyetini görevden alın. Son günlerdeki ayak oyunlarınızı gördük. Heyeti geciktiriyor, yetki vermiyor, müzakere ekibini dağıtıyor ve koşullar eklemeye çalışıyorsunuz. Anlaşmayı sabote ediyorsunuz ve koltuğunuzu vatandaşlarınıza tercih ediyorsunuz."

Doha'ya gidecek İsrail heyetinin "ikinci aşamayı" görüşme yetkisi olmayacağı bildirilmişti

Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetinin Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisinin olmayacağı iddia edilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve iç istihbarat servisi Şin Bet'in görevden ayrılan bir başkan yardımcısının da heyette olacağını bildirmişti.

Bu karar, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini önlemek adına İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı bir hamle olarak yorumlanmıştı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas Esirinin Annesi Netanyahu'yu Suçladı - Son Dakika

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