Hamas: Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerde yeni bir gelişme yok - Son Dakika
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Hamas: Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerde yeni bir gelişme yok

Hamas, İsrail ile yürütülen müzakerelerde ateşkes ve esir takasıyla ilgili olarak henüz bir gelişme olmadığını açıkladı. İsrail'in müzakereleri ağırdan alarak başarısızlığa uğratma politikası izlediği belirtilirken, Hamas ve Filistin direniş güçlerinin bu oyunu kabul etmeyeceği ifade edildi. Geçen hafta ümitlerin arttığı müzakerelerde Hamas heyeti, ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

11.07.2024 18:11
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Hamas, Gazze'de ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şu ana kadar arabuluculardan, ateşkes ve esir takasıyla ilgili yürütülen müzakerelerde bir gelişme olduğu yönünde bildirim alınmadığı aktarıldı.

İsrail'in, önceki turlarda olduğu gibi bu müzakere turunu da başarısızlığa uğratmak için "ağırdan alma" politikası uyguladığı ancak Filistin halkının ve direniş güçlerinin "bu oyuna gelmeyeceği" ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, esir takası müzakereleri kapsamında Katar'dan dönen İsrailli heyetin bu akşam Mısır'a gideceği belirtilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler artmıştı. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları da "esir takası anlaşması için altın bir fırsatın bulunduğunu" belirtmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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