Hamas, kalıcı ateşkes için fikir ve önerilere açık olduğunu duyurdu

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GAZZE, 27 Nisan (Xinhua) -- Hamas, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkes için her türlü fikir ve öneriye açık olduğunu duyurdu.

Hamas, Cuma günü Xinhua'ya gönderdiği açıklamada "halkımızın ihtiyaçlarını ve haklarını dikkate alan her türlü fikir ve öneriye açık olduğunu" belirtti.

Açıklamada kalıcı bir ateşkes ve işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesinin yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin Gazze, Gazze'nin kuzeyindeki yönetim bölgeleri ve Gazze Şeridi genelindeki evlerine koşulsuz ya da kısıtlı olarak geri dönmesi önerildi.

Filistin ulusal haklarının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması hedefleriyle uyumlu olarak yeniden inşa, ablukanın sona erdirilmesi, insani ihtiyaçların karşılanması ve esir takası anlaşmasının ilerletilmesi gibi hedeflere eşlik eden tedbirler vurgulandı.

Açıklama, İsrail devlet radyosu tarafından, Mısır istihbarat başkanı Abbas Kamel'in Hamas'la esir takas anlaşmasını yeniden başlatma görüşmeleri kapsamında Mısırlı bir güvenlik heyetinin başında İsrail'e geldiğinin bildirilmesinin ardından yapıldı.

İsrail radyosu, Kamel'in Tel Aviv'de Mossad Başkanı David Barnea ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzahi Hanegbi ile bir araya geleceğini bildirdi.

Radyo, müzakereleri yürüten İsrail ekibinin dün gece "Savaş Kabinesi'ne" yeni öneriler sunduğunu ve İsrail tarafından esneklik talep ettiğini belirtti.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, rehine anlaşmasına ilişkin mevcut teklif kadın, asker, yetişkin ve yaralılardan oluşan 33 rehinenin serbest bırakılmasını öngörüyor.

Kaynağa göre anlaşma kapsamındaki ateşkesin süresi, serbest bırakılacak rehine sayısına bağlı olacak.

Bu arada Hamas, Beyaz Saray tarafından yayımlanıp 18 ülke tarafından imzalanan ve öncelikle Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin derhal serbest bırakılmasına yönelik çağrı yapan açıklamayı ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Hamas, "Açıklamada, büyük bir soykırım savaşına maruz kalarak acı çeken halkımızın temel sorunlarına değinilmemesinden ve kalıcı bir ateşkesin ve işgal ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesinin gerekliliğinin vurgulanmamasından duyduğumuz üzüntüyü belirtiriz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, uluslararası topluma Gazze'de çocukları ve sivilleri hedef alan soykırımı ifşa etme, bunun sona erdirilmesine öncelik verme ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şahsi siyasi saiklerle bölgeyi hedef alan istikrarsızlaştırıcı politikalarına direnme çağrısı yapılmıştı.