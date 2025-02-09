Hamas Heyeti İran'da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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Hamas Heyeti İran'da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran'da Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Filistinlilerin geri dönüşü gibi konular ele alındı. İran lideri Hamaney, direnişin güçlenmesinin önemini vurgularken, Pezeşkiyan da İran'ın Filistin direnişine desteğinin süreceğini belirtti.

09.02.2025 03:16
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Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in başkanlığındaki heyet, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Tahran'da bir araya geldi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Hamas heyetinin, Tahran'da İranlı üst düzey yetkililer tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş'in başkanlığındaki heyetin, İran lideri Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi ele aldığı kaydedildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki planlarını bertaraf eden yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine "destansı geri dönüşü"nün görüşmede ele alınan önemli meselelerden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Heyet, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü, Gazze için harekete geçen Lübnan, Yemen ve Irak'taki destek cephelerini takdir etti ve direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran lideri Hamaney'in "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da "İran'ın Filistin direnişine ve halkının zaferinin güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğine" dikkati çekerek, bölge ülkelerine, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası ve Filistin halkına yardım sağlaması projesine destek verme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, heyette Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ile Hamas'ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi'nin yer aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas Heyeti İran'da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas Heyeti İran'da Üst Düzey Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
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