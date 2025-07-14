Hamas, İsrail Askerlerini Hedef Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Han Yunus kentinin kuzeybatısında İsrailli bir askerin içinde bulunduğu askeri personel taşıyan aracın Yasin-105 tarzı füzeyle hedef alındığı ifade edildi.

Saldırının ardından İsrail ordusunun tahliye için bölgeye bir helikopter gönderdiği ve askerler arasında yaralılar olabileceği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 58 bin 26 Filistinli yaşamını yitirdi, 138 bin 520 kişi yaralandı.