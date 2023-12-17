 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda müzakere sürecine girmeyeceğini açıkladı. Hamas'ın tutumu tüm arabuluculara iletilmiştir.

Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek
17.12.2023 - 01:05,
Abone Ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir heyetin, temel tıbbi malzemeleri sağlamak ve öncelikli sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için Şifa Hastanesine ulaştığının altını çizen Ghebreyesus, hastanenin, şu anda sınırlı olarak travma stabilizasyonu ile diyaliz desteği hizmeti sağlayabildiğini aktardı.

Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki gıda eksikliği, endişeleri giderek artırıyor

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık sistemi kötü durumda, 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor. Gazze Şeridi boyunca açlığın artmasına neden olan gıda eksikliği de giderek artan endişelerden biri. Şiddetli açlık, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. (Gazze için) Tek sürdürülebilir çözüm, acilen ateşkesin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 291 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dünya Sağlık Örgütü, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek - Son Dakika


00:12
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33
Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:47
Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı

Son Dakika
00:12 Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı
23:55 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 238 bin 55
23:33 Bülent Ersoy'dan cinsel ilişki süresi itirafı: 15 dakika bilmem ne, hiç uğraşamam
23:05 TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki katliamın önüne geçeceğimiz günler yakın
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:47 Hamas'tan İsrail'e ''Zaman tükeniyor'' mesajı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 02:21:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail ile esir takası müzakerelerine devam etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement