 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas, İsrail'in Gazetecileri Öldürmesini Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hamas, İsrail'in Gazetecileri Öldürmesini Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail ordusunun Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya'yı öldürmesini 'savaş suçu' olarak niteledi. Hamas, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik korkunç bir katliam yaptığına dikkat çekerek uluslararası insan hakları kuruluşlarını İsrail'in suçlarını belgelemeye çağırdı.

Hamas, İsrail\'in Gazetecileri Öldürmesini Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi
07.01.2024 - 16:24,
Abone Ol

Hamas, İsrail ordusunun, Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu gazeteci Hamza ed-Dahduh ve gazeteci Mustafa Süreyya'yı öldürmesini "savaş suçu" olarak niteledi.

Hamas'tan gazetecilerin öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyonist işgalin gazeteciler Dahduh ve Süreyya'yı hedef alması, gazetecileri terörize etmeyi, gerçekleri bildirmek ve işgalin suçlarını haber yapmaktan caydırmayı amaçlayan kasıtlı bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in aralarında 109 gazetecinin de bulunduğu Gazze'deki Filistin halkına yönelik korkunç bir katliam yaptığına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası insan hakları kuruluşlarını, bu haydut rejimin yargılanması için halkımıza karşı işlediği suçları belgelemeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dahduh ile Süreyya'nın ailelerine başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında gazeteci Dahduh ile Süreyya öldürülmüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki Dahduh ile Süreyya'yı hedef almasıyla öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği vurgulanarak, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazetecileri Öldürmesini Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi - Son Dakika


17:02
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı

Son Dakika
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk mesaj
16:45 Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 17:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas, İsrail'in Gazetecileri Öldürmesini Savaş Suçu Olarak Nitelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement