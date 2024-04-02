Hamas, İsrail\'in Gazze\'deki yemek dağıtım çalışmalarına saldırıyı kınadı

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Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği ve insani yardım kuruluşu World Central Kitchen'in (WCK), Gazze'deki yemek dağıtım çalışmalarına katılan, aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personelinin ölmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, Siyonist işgal ordusunun Deyr el-Belah'ın güneyindeki WCK personelini hedef almasını en güçlü ifadelerle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu suçun İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insani yardım kuruluşları personeli dahil, savunmasız sivil insanlara yönelik sistematik katliamını sürdürmesinin bir kanıtı olduğuna dikkati çekilerek, İsrail'in bu kuruluşların çalışanlarını "terörize ederek", insani misyonlarını sürdürmelerini engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, bu "iğrenç" eylemi kınama çağrısı yapılan açıklamada, bu tarafların Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve saldırılara son vermek için harekete geçmeleri gerektiği kaydedildi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.