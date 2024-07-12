Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail\'in Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları savaş suçu, soykırım ve etnik temizlik olarak nitelendirdi. Hamas açıklamasında, İsrail'in evleri ateşe vererek sivil savunma ekiplerinin müdahalesini engellediği ve insanlık dışı katliamlar gerçekleştirdiği belirtildi. Uluslararası toplumun İsrail'in bu suçları durdurması gerektiği vurgulandı. Gazze'de ise 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

12.07.2024 21:26
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesi'nde günlerce süren saldırıların ardından gerçekleştirdiği korkunç saldırıların, savaş suçu, soykırım ve etnik temizlik olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusu, Tel el-Hava Mahallesi'nden ayrılmadan önce evleri ateşe verdi ve sivil savunma ekiplerinin, içindeki ailelerle birlikte yanan binalara ulaşmasını engelledi.İsrail bombardımanının ardından Tel el-Hava'da şehit olan ailelerin tamamının cesetlerinin bulunması, bu durumun işgal ordusunun insanlığı utandıran vahşi katliamlar ve zulümler yaptığını doğruladığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere, uluslararası toplumun, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği bu korkunç suçları durdurmak için harekete geçmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail ordusunun her türlü insani değer ve geleneği tanımadığı ve tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ettiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Heva Mahallesi'nin sanayi bölgesinden ve Hasta Dostları Hastanesi'nden Tel el-Heva'nın güneyine doğru geri çekildiğini belirtmişti.

Basal, sivil savunma ekiplerinin Tel el-Heva ve sanayi bölgesinde Filistinlilerin yakılmış cesetlerini bulduğunu ve bazı evlerin tamamen yandığını kaydetmişti.

El-Ehli Baptist Hastanesinden AA'ya verilen bilgilere göre ise Tel el-Heva Mahallesi'nin çeşitli bölgelerinde 56 Filistinlinin cesedine ulaşılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'in Gazze saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi - Son Dakika

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