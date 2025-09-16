İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler - Son Dakika
İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler

İsrail'in Gazze saldırısı sonrası Hamas'tan açıklama geldi! ABD'yi işaret ettiler
16.09.2025 18:21
16.09.2025 18:21
Haber Videosu

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarını 'soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması' olarak nitelendirdi. ABD'nin bu saldırılardaki rolüne dikkat çeken Hamas yaptığı açıklamada ABD yönetimini Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma acil kararlar alma çağrısında bulunuldu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişletmesini "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıkladı.

GAZZE'YE KARA OPERASYONU

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilirken; bölgeye yönelik şiddetli hava saldırıları düzenlendi.

YEMEN'İ DE VURDULAR

Öte yandan İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladıİsrail'in "Hudeyde limanındaki gemiler derhal tahliye edilsin" uyarısından bir süre sonra, İsrail uçakları Yemen'i de vurdu. 12 kez hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail'den yapılan açıklamada, Hudeyde Limanı'nda Husilere ait olduğu iddia edilen "askeri yapılara" saldırıldığı öne sürüldü.

KARA OPERASYONU'NA HAMAS'TAN İLK TEPKİ

İsrail'in Gazze'nin işgal hareketine ilişkin Hamas'tan açıklamada geldi. Açıklamada, söz konusu saldırıların "soykırım ve etnik temizliğin yeni bir aşaması" olduğu belirtildi.

Gazze'ye saldırıların "ABD'nin açık siyasi ve askeri desteğiyle" gerçekleştirildiği, dolayısıyla yaşananlardan Washington'un da sorumlu olduğu kaydedildi.

"ABD GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIMIN KİLİT ORTAĞI"

ABD yönetimi, Gazze'de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin "kilit ortağı" olarak nitelendirildi. Uluslararası topluma "katliamların boyutuna uygun acil kararlar alma" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam ülkelerinden de "Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumluluk üstlenmeleri" istendi.

100'ÜN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentine topyekûn kara harekatı başlatan İsrail'in gün boyu süren saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılara Gazze'nin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hacıbey Akyüz:
    zulüm yapanlar helak eyle allahim 150 53 Yanıtla
  • 12345678:
    hamas sendede suç var madam başa cikamayacaktin önce niye saldirdin 82 92 Yanıtla
    Murat denizli:
    nsaldırı yok proje var ahmak 35 29
  • 205622:
    bir Hamas kadar olamıyor dünya lideri çıkıp dese ya bu katliamın bas ortağı ABD diye 50 12 Yanıtla
    meral gürsoy:
    dinleseniz dünyaiderini bunu demezdiiz 11 37
  • zeki69:
    Amerika olmadan İsrail kan emicisi adım atamaz 23 9 Yanıtla
  • mossi :
    tüm bunların başlangıcı hamas ile başladı.7 ekimde yapılanlar ve sonrası.hepsi danışıklıydı 1 8 Yanıtla
    Mehmet Olgac:
    mossi sen mossadçı mısın yavrum. 7 ekimde değil. 1946da başladı İsrail katliama. biraz tarih okuyun... 7 Ekim cana tak etmiş bir halin dışa vurumudur. 0 0
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
