Hamas: İsrail'in Saldırısı Soykırımın Devamı - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Saldırısı Soykırımın Devamı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırısını soykırım olarak nitelendirerek uluslararası topluma çağrı yaptı.

12.11.2024 20:46
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?Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği saldırının, Tel Aviv'in yönetiminin Filistinlilere karşı 403 gündür yürüttüğü "soykırımın devamı" olduğunu açıkladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması çağrısına yanıt veriyormuş gibi davranarak uluslararası toplumu yanılttığı ve kandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yardımın başlamasından saatler sonra Beyt Hanun şehrine düzenlenen vahşi saldırı, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının devamı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunun bölgeye 3 tır insani yardım girişine izin vererek "sahte bir operasyon düzenlediği, ardından Filistinlilere acımasızca saldırdığı" belirtildi.

"Faşist ve işgalci İsrail hükümetinin uluslararası toplumun eylemsizliğinden ve sessizliğinden yararlandığına" işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlenen soykırım ve Filistinlileri aç bırakma politikasına son verilmesi için derhal eyleme geçme çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarının geçişini engellediğini ve sınırlı yardıma izin verdiğini açıklamıştı.

Sevabite, İsrail ordusunun "silahlı çetelerin yardım tırlarını yağmalamasına, tır şoförlerinin üzerindeki paraları gasbetmesine göz yumduğunu" belirtmişti.

İsrail ordusunun dün Beyt Hanun'da 3 evi hedef alan bombalaması sonucu 13 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu dün, Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden un ve yardım taşıyan üç kamyonun kuzey Gazze Şeridi'ne girişine izin verdi.

Beyt Hanun'da, silah sesleri ve topçu bombardımanı altında binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran 4 barınma merkezi bulunurken, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere üst üste 39. gün kuşatma uygulanıyor.

İsrail ordusu "Hamas'ın bölgede yeniden güç kazanmasını engelleme" bahanesiyle 5 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırıları ve işgali başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Saldırısı Soykırımın Devamı - Son Dakika

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