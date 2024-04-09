Hamas, İsrail'in tutumunu Mısır aracılığıyla öğrendi

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir takasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen dolaylı müzakerelerde İsrail'in konuya ilişkin tutumunun kendilerine iletildiğini duyurdu.
Hamas, konuya ilişkin Telegram hesabından açıklamada bulundu.
Açıklamada, Kahire'deki son müzakere turunda Mısır, Katar ve Amerika'daki arabulucuların çabalarının ardından, İsrail'in konuya ilişkin tutumunun Hamas'a iletildiği ifade edildi.
Hamas'ın, arabulucuların gösterdiği büyük çabayı takdir ettiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın Filistin halkına yönelik saldırıyı sona erdirecek bir anlaşmaya varmaya önem verdiği ancak İsrail'in inatçı tutum sergilemeyi sürdürdüğü, Filistin halkının ve direnişinin taleplerinin hiçbirine olumlu yanıt vermediği aktarıldı.
Buna rağmen Hamas yönetiminin kendilerine sunulan öneriyi tüm ulusal sorumlulukla incelediği bildirilen açıklamada, inceleme tamamlandığında arabuluculara Hamas'ın öneriye ilişkin tutumu hakkında bilgi verileceği kaydedildi.
Kahire el-İhbariyye kanalının dün ismi açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkiliden aktardığı haberde, Kahire'de pazar gününden bu yana süren müzakere turunda Gazze'deki krizin çözümü konusundaki görüş ayrılıklarının büyük ölçüde giderildiği belirtilmişti.
İsrail basınında ise Kahire'deki müzakerelerle ilgili çelişkili haberler yer almıştı.
Ynet haber sitesinin müzakereler konusunda yetkili bir kaynaktan aktardığı haberde, "Hamas'ın büyük tavizler vermesinin beklendiği ve ABD'nin bir çözüme ulaşmak için yoğun baskı yaptığı" öne sürülmüştü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği aktarılmıştı.
Haberde, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edilmişti.
Hamas pek çok kez, ateşkes ve esir takası anlaşması için öncelikle "savaşın durması, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve yardım girişlerinin kolaylaştırılmasının" gerektiğini bildirmişti.
Mısır basınında 6 Nisan'da çıkan haberlerde, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin 7 Nisan'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden başlayacağı belirtilmişti.
Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere
Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.
İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.
İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.
Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık 2 hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.
Son Dakika › Güncel › Hamas, İsrail'in tutumunu Mısır aracılığıyla öğrendi - Son Dakika
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