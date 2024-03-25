Hamas: İsrail, temel konularda garanti vermeye yanaşmıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Gazze'de ateşkes için yürütülen müzakerelerdeki sorunun esirlerle ilgili olmadığını, aksine İsrail'in temel konularda garanti vermeye yanaşmadığını söyledi.
Hamas yetkilisi Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasının yanı sıra insani yardımların ulaştırılması, yerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi ve yeniden imar için net bir planın olmasının kendileri için öncelikli konular olduğunu belirtti.
Hamas için önceliğin, İsrail'in gündemde tuttuğu esirlerin salıverilmesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bedran, "Meselenin esirlerle ve onların sayısıyla ilgisi yok. Ancak sorun işgalcinin, Gazze'deki insanların hayatı konusundaki temel konularda arabuluculara herhangi bir garanti vermeye yanaşmamasıdır." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir anlaşmaya varılmasını istemediğine ve hem güvenlik hem de siyasi başarısızlığının üstünü örtmek için halkını kandırdığına dikkati çeken Bedran, Hamas olarak ABD'yi bir arabulucu değil, askeri ve siyasi destekleriyle İsrail'in temel ortağı olarak gördüklerini vurguladı.
Gazze'de ateşkes sağlanamama nedeninin arka planında ABD'nin olduğunu ifade eden Bedran, Filistin halkının güçlü direnişi sayesinde müzakerelerde güçlü kartlara sahip olduklarını belirtti.
Netanyahu'nun Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ı yakalayacakları yönünde sarf ettiği sözleri önemsemediklerini vurgulayan Bedran, "müzakerelere Filistin halkını temsilen katıldıklarının ve Hamas liderlerini ilgilendiren konulara girmediklerinin" altını çizdi.
Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ile eş zamanlı, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla 22 Mart'ta Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Doha'ya gitmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 binden fazla çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 32 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
Ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetin diğer üyeleri, uluslararası toplumun uyarılarına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki bombardıman altında zorla yerinden edilmiş evsiz 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenleyeceklerini üst üste açıklamıştı.
Hamas ile İsrail arasında en büyük anlaşmazlıkların başında, Hamas'ın "kalıcı ateşkes talebine rağmen" İsrail'in "geçici ateşkes ve savaşa devam etmeyi talep etmesinin" geldiği aktarılıyor.
Hamas'ın, zorla göç ettirilmiş Filistinlilerin İsrail'in kara işgalini sürdürdüğü, çoğu yıkılmış Gazze'nin kuzeyine dönmesini istediği, İsrail'in ise buna karşı çıktığı ifade ediliyor.
İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
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