Hamas Lideri Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Batı Şeria'da Yas İlan Edildi

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(ANKARA) - Hamas lideri Haniye'nin ölümü nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da yas ilan edildi. Lübnan medyasında yer alan haberlere göre Batı Şeria'daki kasabalarda camiler, Hamas lideri Haniye için yas merasimleri düzenleniyor.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da gece saatlerinde öldürülmesinin ardından Batı Şeria'da halka açık yas ilan edildi. İran ve Lübnan medyasının aktardığı bilgilere göre İsrail işgali altındaki Batı Şeria kasabalarındaki camilerden Haniye için ulusal yas anonsları yapılıyor. Bölgedeki camilerin yas merasimleri düzenlediği aktarılıyor.

Ulusal yas ilanı ile birlikte Filistinli fraksiyonlardan Haniye için yas mesajları da gelmeye devam ediyor. Filistin Halk Cephesi, "Haniyeh, Filistin için en değerli mal varlığını (canını) sundu" dedi. Filistin Ulusal Girişim Hareketi "Cesur bir komutanı, vatanseverlik ve saflıkta seçkin bir kişiyi kaybettik" ifadelerini kullandı.

Tahran ziyareti sırasında öldürülen Haniye, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi'ydi ve son yıllarda zamanının çoğunu Katar'da geçirmişti. İsrail- Gazze savaşı sırasında ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk görevi yapmış ve Hamas'ın ana müttefiki olan İran ile temaslarda bulunmuştu. İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını başlatan Hamas'ın liderinin İsrail tarafından öldürülmesinin bölgede savaş ve şiddeti tırmandırmasından endişe ediliyor.