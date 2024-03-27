Hamas Lideri, Müslümanları Filistin'e Akın Etme Çağrısı Yaptı

Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf, Arap ve İslam dünyasındaki Müslümanları Filistin'e doğru yarın değil, hemen şimdi akın etmeye çağırdı.
Dayf'ın konuya ilişkin sesli mesajı, Hamas'ın Telegram hesabında yayınlandı
Kassam Tugayları lideri Dayf, mesajında ?? Ürdün, Lübnan, Mısır, Cezayir, Mağrip, Pakistan, Malezya, Endonezya ile Arap ve İslam dünyasının her yerindeki insanlara çağrıda bulundu.
Dayf, "Filistin'e doğru yarın değil, şimdi akın etmeye başlayın ve kısıtlamalar, sınırlar veya ülkelerin rejimleri sizi Mescid-i Aksa'nın kurtarılmasına katılma şerefinden mahrum etmesin." dedi.
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