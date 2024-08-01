Hamas liderine yönelik suikast havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hamas liderine yönelik suikast havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildi

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı. İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen 'askeri bir eylem' olduğu kaydedildi.

01.08.2024 23:55
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta ilişkin ilk incelemelerde suikastın havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildiğinin belirlendiğini yazdı.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin ilk incelemelere dair edindiği bilgileri paylaştı.

Tahran'ın kuzeyinde Heniyye'nin misafir olarak bulunduğu konutun dördüncü katına havadan karaya bir roketin atıldığını ve patlama sonucunda Heniyye'nin bulunduğu odanın pencereleri ve tavanının tahrip olduğu ifade edildi.

İncelemelerde, suikastın kesinlikle İsrail tarafından gerçekleştirilen "askeri bir eylem" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

ABD basınında, suikastın aylar öncesinden binaya yerleştirilen bombayla gerçekleştirildiği iddiaları

New York Times gazetesi, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, kaldığı konuta aylar öncesinden gizlice konulan bir bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğünü iddia etmişti.

İsimleri açıklanmayan ikisi İranlı, biri Amerikalı, bölgeden 7 ayrı yetkiliye dayandırılan haberde, bombanın yoğun güvenlik önlemleri altında tutulan binaya nasıl sokulduğu ve haftalarca nasıl fark edilmeden orada kaldığı açıklanmamıştı.

ABD'de yayın yapan Axios sitesi de gazetenin haberini iki ayrı isimsiz kaynak tarafından doğruladığını yazmıştı. Axios, bombanın yapay zeka kullanan ileri teknoloji ürünü bir cihaz olduğunu ve Heniyye'nin odada olduğu bilgisini alan Mossad ajanları tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

İsmail Heniyye, İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas liderine yönelik suikast havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas liderine yönelik suikast havadan karaya atılan bir roketle gerçekleştirildi - Son Dakika
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