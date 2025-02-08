Hamas: Serbest Bırakılan Esirlerin Sağlığı Kötü

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Hamas, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, takas anlaşması kapsamında bugün ve daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadıkları trajik durumu bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada, Hamas yöneticilerinden Cemal et-Tavil'in de aralarında bulunduğu 7 esirin tahliye edildikten hemen sonra hastanelere nakledilmesinin, İsrail cezaevi yönetiminin esirlerin yaş ve sağlık durumlarına bakmaksızın onlara sistematik olarak kötü muamele uyguladığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Esirlerin sağlıklarının kötü olmasının, İsrail hükümetinin hapishanelerde Filistinli esirlere karşı yavaş öldürme politikası uygulamasının bir yansıması olarak değerlendirildiği açıklamada, "Dünya bugün, işgalcilerin esirlerine karşı direnişin insani ve ahlaki muamelesi ile işgalcinin (İsrail'in) Filistinli esirlere uyguladığı baskıcı ve vahşi muamele arasındaki büyük farka tanıklık ediyor." denildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik devam eden işkence, baskı, kötü muamele ve tıbbi ihmallere karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "İsrail'e rağmen", onlar serbest bırakılıncaya ve tüm hapishaneler boşaltılıncaya kadar hiçbir çabadan kaçınılmayacağı sözü yinelendi.

Filistin Kızılayı, serbest bırakılan Filistinli esirlerden 7'sinin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah'ta hastanelere sevk edildiğini açıklamıştı.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.