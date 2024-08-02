Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından HÜDA PAR Karlıova İlçe Başkanlığı öncülüğünde Dörtyol mevkisinde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.
Grup adına konuşan Şehmus Korkmaz, Gazze'de insani trajedi yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarına tepkisini dile getirdi.???????
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